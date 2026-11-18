El domingo se celebró en la Casa de Cultura de Cullera la gala de entrega de los premios de la XXIII Mostra de Teatre “Cullera a Escena”. El grupo Suc de Teatre – La Tarumba se llevó varios de los galardones más importantes, destacando el Premio a la Mejor Obra, Destellos en la oscuridad, dotado con 1.500 €. Pero también fueron premiados Jorge García y Salva Carreres al Mejor Actor y Mejor Actor de Reparto respectivamente. Estuvieron nominados además Elena Olmedo y José Ángel Gomis a Mejor Actriz y Mejor Actor de Reparto y José Antonio Martínez a Mejor Director.

El certamen había recibido 72 propuestas procedentes de la Comunidad Valenciana y de otros puntos del estado español. De todas ellas, se habían seleccionado seis espectáculos, que finalmente se representaron en la Casa de la Cultura con una gran afluencia de público.

Destellos en la oscuridad, original de José Antonio Martínez, nos traslada a los primeros años de postguerra a través de una historia inspirada en Leoncio Badía, el “Enterrador de Paterna.” En una época de represión, miedo y silencio, un hombre arriesga su vida por dignificar a las víctimas y ayudar a sus familias. Un drama intenso sobre la memoria, la humanidad y las heridas del pasado que convida a reflexionar sobre nuestro presente.

La obra se ha representado también en Benetússer y Torrent, y próximamente lo hará en Ibi. El espaldarazo del premio más la magnífica acogida que está teniendo entre el público que acude a verla auguran un futuro prometedor a esta producción conjunta de la Asociación Cultural La Tarumba y de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alzira.