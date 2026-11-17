La Associació de Gent Major d’Alzira y la Asociación Empresarial de Alzira han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de impulsar, promocionar y difundir entre los establecimientos comerciales de nuestra ciudad el proyecto de la Tarjeta de Descuento del Mayor, una iniciativa promovida por nuestra asociación para ofrecer ventajas económicas a las personas mayores de 60 años.

La firma de este acuerdo representa un paso especialmente significativo para la consolidación del proyecto, puesto que supone el reconocimiento y el respaldo del tejido empresarial y comercial de Alzira a una propuesta que combina el compromiso social con el apoyo al comercio de proximidad.

Mediante este convenio, ambas entidades colaborarán en la difusión de la iniciativa, facilitando que un mayor número de comercios conozcan sus objetivos, las condiciones de participación y las ventajas de incorporarse a esta red de establecimientos comprometidos con las personas mayores.

Al mismo tiempo, hacen un llamamiento a todos los comerciantes, empresarios y profesionales de nuestra localidad para que se sumen a este proyecto, ofreciendo descuentos y condiciones ventajosas a las personas mayores que dispongan de la tarjeta.

Y es que, tal y como afirma Alicia Sierra, representante de Comercio de la AEA, cada nuevo comercio adherido representa una oportunidad para mejorar la economía de nuestros mayores y, al mismo tiempo, fortalecer la actividad comercial de Alzira.