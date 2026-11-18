El primer corte marca el inicio de campaña de los cítricos producidos en las tres provincias de la Comunitat Valenciana.

El acto, que llega a su sexta edición, tiene por objetivo trasladar a los consumidores el comienzo de la llegada a las tiendas y los lineales de las naranjas, mandarinas y limones producidos en la Comunitat Valenciana con el sello de calidad IGP Cítricos Valencianos. Un distintivo que vela por la procedencia, la calidad, el sabor y el saber hacer de la producción citrícola valenciana.

Las mandarinas y limones valencianos ya se encuentran en las tiendas y supermercados desde octubre, y las naranjas lo harán a partir de mediados de noviembre.

El evento ha contado con la presencia del president de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, el conseller de Agricultura Miguel Barrachina, la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, Mª Àngels Ramón-Llin, y representantes de organizaciones agrarias, firmas comerciales, industria citrícola, supermercados y consumidores.

En Más de Uno La Ribera hemos hablado con José Enrique Sanz, gerente de la Identificación Geográfica Protegida IGP Cítricos Valencianos.