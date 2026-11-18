1. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las principales causas de muerte. Sin embargo, muchas veces no somos conscientes de que podemos tener un problema cardiovascular hasta que aparece un episodio grave. ¿Por qué es tan importante detectar estas enfermedades antes de que aparezcan los primeros síntomas?

2. ¿Qué factores de riesgo deberían hacernos prestar especial atención a nuestra salud cardiovascular? ¿Influyen también los antecedentes familiares?

3. Una persona puede encontrarse perfectamente bien y, sin embargo, tener depósitos de colesterol en sus arterias o sufrir un estrechamiento de las mismas. ¿Cómo podemos saber si existe algún problema antes de que dé síntomas?

4. En este sentido, ¿qué pruebas permiten estudiar nuestra salud cardiovascular y conocer mejor nuestro riesgo? ¿En qué consisten?

5. ¿A partir de qué edad o en qué circunstancias recomendaría acudir al cardiólogo para realizar una valoración del riesgo cardiovascular? ¿Es algo que deberíamos plantearnos incluso aunque nos encontremos bien?

6. Para terminar, ¿qué puede ofrecer la Unidad de Cardiología del Centro Médico Vithas Alzira a las personas que quieren conocer mejor su salud cardiovascular y prevenir posibles problemas?