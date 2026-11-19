Hoy, en nuestro espacio “Psicología de andar por casa”, vamos a abrir un debate que divide a familias enteras en la sobremesa: ¿eres más de dulce o de salado? Parece una simple cuestión de gustos, algo casi trivial, pero detrás de que se te vaya la mano hacia unas patatas fritas o hacia una onza de chocolate hay mucha ciencia, evolución y, cómo no, psicología y para explicarnos por qué nuestro cerebro pide una cosa u otra, nos acompaña hoy, como siempre, nuestro psicólogo de guardia de Onda Cero, Edgar Bresó. Muy buenas tardes.

Buenas tardes, Luís. Un placer estar aquí de nuevo. Y fíjate, has dado en el clavo: esa eterna batalla entre el equipo dulce y el equipo salado dice mucho más de cómo funciona nuestro cerebro y nuestra historia como especie de lo que imaginamos.

Pues vamos al lío, Edgar. Para empezar, ¿por qué nos gustan tanto estos dos sabores? Porque nadie dice “qué antojo tengo de algo amargo”, pero el dulce y el salado son casi irresistibles. ¿Cuál es la base de todo esto?

La respuesta está en nuestra biología y en la evolución. Durante miles de años, nuestros antepasados vivieron en un entorno donde conseguir comida era difícil y arriesgado. Nuestro cerebro diseñó un sistema de alarma y recompensa muy eficaz a través del gusto. El sabor dulce era la señal inequívoca de que un alimento tenía energía rápida, calorías y carbohidratos, y además no solía ser venenoso (a diferencia de lo amargo, que alertaba de toxicidad).

Por otra parte, el sabor salado indicaba la presencia de sodio y minerales esenciales para que nuestros músculos y neuronas funcionen y para mantener hidratado el cuerpo. Cuando comemos algo dulce o salado, nuestro cerebro activa el sistema de recompensa y libera dopamina, ese neurotransmisor del placer y la motivación que nos dice: “Esto es bueno para sobrevivir, repite”.

El problema es que hoy seguimos teniendo un cerebro diseñado para la escasez, pero vivimos rodeados de supermercados y ultraprocesados.

O sea, que venimos programados de fábrica para que nos gusten ambos. Pero entonces, ¿por qué hay gente que después de comer necesita sí o sí un postre dulce, y otros que cambiarían cualquier tarta por un buen plato de jamón o unas aceitunas? ¿Qué dice la ciencia sobre esto?

Aquí entran en juego tanto la genética como las experiencias tempranas y el estado emocional. Por un lado, se ha visto que existen diferencias individuales en la sensibilidad de nuestras papilas gustativas: hay personas llamadas “supergustadores” que perciben los sabores con mucha más intensidad y suelen rechazar lo excesivamente dulce o amargo.

Pero además, hay estudios empíricos muy interesantes sobre cómo se moldea ese gusto. Por ejemplo, investigaciones lideradas por la doctora Julie Mennella, del Centro Monell en Estados Unidos, demostraron que nuestras preferencias empiezan ¡antes de nacer! Los sabores de la dieta de la madre pasan al líquido amniótico y luego a la leche materna, entrenando el paladar del bebé. También sabemos, por estudios de psicofisiología, que nuestra preferencia cambia a lo largo de la vida: los niños nacen con una predilección biológica muy marcada por el dulce porque están en pleno crecimiento y necesitan mucha energía, mientras que en la edad adulta esa intensidad suele bajar y se abre más espacio al salado y al umami.

Qué curioso eso de que aprendemos a comer antes de nacer… Y dime, Edgar, ¿tiene algo que ver nuestro estado de ánimo con lo que nos pide el cuerpo? Porque yo tengo la sensación de que cuando estoy estresado me da por una cosa, y cuando estoy triste por otra.

Totalmente, Luís. Ahí entramos de lleno en la psicología de la alimentación. Numerosos estudios sobre el llamado comfort food (la comida reconfortante) muestran que no elegimos al azar cuando estamos emocionados o estresados. Cuando estamos sometidos a mucho estrés, el cuerpo libera cortisol, una hormona que dispara la necesidad de energía rápida; ahí el cerebro suele pedir dulce y grasa porque el azúcar frena temporalmente la respuesta del estrés y libera serotonina y endorfinas, dándonos un alivio rápido.

En cambio, se ha observado que el antojo de salado aparece con mucha frecuencia asociado a estados de fatiga mental, aburrimiento o incluso deshidratación leve, pero también como una búsqueda de estimulación sensorial: el crujido de unas patatas o la intensidad de la sal actúan como un pequeño “despertador” para nuestro sistema nervioso cuando estamos apagados o frustrados.

O sea, que cuando abrimos la despensa por la noche, muchas veces no tenemos hambre de comida, sino hambre emocional. ¿Hay alguna curiosidad más sobre este tema que sorprenda a nuestros oyentes?

Pues sí, la primera que te voy a contar es la que en psicología llamamos saciedad sensorial específica. ¿Alguna vez has pensado “no puedo más, estoy llenísimo” tras una comida copiosa, pero en cuanto sacan el postre te cabe un trozo de tarta? No es falta de fuerza de voluntad: es tu cerebro. Cuando comes mucho de un mismo perfil de sabor —por ejemplo, salado—, tus receptores se saturan y el placer baja; pero al introducir un sabor opuesto como el dulce, el sistema de recompensa se reactiva como si empezaras a comer de cero.

Evolutivamente servía para asegurarnos una dieta variada. Y la segunda curiosidad es la combinación explosiva. Y la industria alimentaria conoce muy bien la psicofisiología y busca lo que llaman el “punto de felicidad” (bliss point): mezclar dulce y salado a la vez, como el chocolate con sal marina o las palomitas dulces y saladas. Al activar simultáneamente dos vías distintas de recompensa en el cerebro, se evita esa saciedad sensorial y nos cuesta muchísimo parar de comer.

Ahora lo entiendo todo con el chocolate con sal… Para ir terminando, Edgar, ¿qué conclusión práctica nos podemos llevar hoy para entender mejor nuestra relación con el dulce y el salado?

Que entender por qué nos gustan tanto nos quita mucha culpa. No eres débil porque te apetezca algo dulce a media tarde o algo salado al llegar cansado a casa: es tu biología buscando energía o alivio emocional. El truco práctico de nuestra “psicología de andar por casa” es sencillo: antes de lanzarte a por ese capricho dulce o salado, párate cinco segundos y pregúntate: “¿Esto que siento es hambre física, o es cansancio, estrés o aburrimiento?”. Si aprendemos a escuchar lo que realmente nos pide el cuerpo, podremos disfrutar tanto del dulce como del salado desde el placer consciente, y no desde el impulso automático.

Qué gran consejo: disfrutar desde el placer y no desde el impulso. Hoy hemos descubierto que detrás de ser de dulce o de salado hay siglos de evolución y mucha psicología cotidiana. Edgar Bresó, nuestro psicólogo de guardia, muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo programa.

Muchas gracias a vosotros, Luís. ¡Un abrazo y buena semana a todos!