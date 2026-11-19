1. ¿Sigue siendo el tabaco el principal factor de riesgo para desarrollar un cáncer de pulmón?

2. ¿Hay otros factores de riesgo que la población debería conocer?

3. Uno de los grandes problemas es que, en ocasiones, el cáncer de pulmón se detecta tarde. ¿Qué síntomas o señales deberían hacernos consultar con un profesional sanitario?

4. ¿Qué importancia tiene el diagnóstico precoz en el pronóstico y tratamiento de estos pacientes?

5. Desde el punto de vista de la Cirugía Torácica, ¿cuándo puede estar indicada una intervención quirúrgica?

6. En los últimos años se han producido importantes avances en el tratamiento del cáncer de pulmón. ¿Cómo ha cambiado el abordaje de estos pacientes?

7. ¿Cuántos pacientes de cáncer de pulmón se ven anualmente en el Hospital de la Ribera?

8. ¿Con qué mensaje le gustaría que se quedaran nuestros oyentes en este Día Mundial del Cáncer de Pulmón?