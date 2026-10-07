Un millón de euros para distribuir leche entre alumnos de colegios e institutos

La Consejería de Medio Ambiente participa por décimo año en esta iniciativa, incluida en el Programa Escolar de Consumo de Frutas, Hortalizas y Leche de la Unión Europea y cofinanciada por el Ejecutivo autonómico para mejorar la alimentación y la salud de la población infantil. Cada estudiante recibirá como máximo tres envases individuales y reciclables de 200 mililitros por semana, de leche entera o de su versión sin lactosa, hasta completar diez entregas. Según la experiencia de años anteriores, se estima que un 6% necesitará esta última variedad. Las empresas podrán optar a estos contratos mediante un proceso abierto que valorará distintos criterios. Entre las condiciones ambientales figuran el uso de vehículos de bajas emisiones con, al menos, distintivo B, la producción ecológica de los alimentos y el empleo de embalajes reciclables o biodegradables.