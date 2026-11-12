ASAMBLEA DE MADRID

Ayuso avanza que la Comunidad de Madrid no aplicará el "bodrio" del decreto Maricarmen

En su comparecencia en la cámara madrileña para detallar los últimos cambios en su ejecutivo, la presidenta regional ha querido marcar distancias con el decreto de vivienda que ha aprobado el Gobierno central a través de la Diputación Permanente. Se trata del que recoge las medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, prohíbe los desahucios a las personas vulnerables y prorroga los alquileres dos años con un tope de subida del 2%.

Patxi Linaza

Madrid |

Ayuso avanza que la Comunidad de Madrid no aplicará el "bodrio" del Decreto Maricarmen
Ayuso avanza que la Comunidad de Madrid no aplicará el "bodrio" del Decreto Maricarmen | Comunidad de Madrid

Díaz Ayuso ha querido dejar claro en su intervención en la Asamblea de Madrid que "vamos a defender la propiedad en esta comunidad. El bodrio que ahora mismo, de manera sectaria y atropellada -lo que no han hecho en ocho años- van a aprobar de esa manera, en mitad de unas elecciones, que da vergüenza la utilización del Parlamento, del Congreso de los Diputados para sus intereses electorales... aquí, desde luego, en nuestro margen de competencias, ya se lo digo, mientras sea legal no lo vamos a cumplir". A renglón seguido ha querido rematar asegurando que la Comunidad de Madrid no va a ir "ni contra la propiedad, ni a fomentar la ilegalidad, ni vamos a ir contra las personas que tienen una vivienda y no son culpables de tenerla. La culpa es de las políticas socialistas que en estos ocho años han impedido que se cree vivienda para quienes lo necesitaban, como nosotros hemos hecho por ejemplo, con la vivienda social o con los nuevos desarrollos urbanísticos".

"PLAGA DE LANGOSTA"

En la primera parte de su comparecencia, ha cargado también contra la que ha denominado como “plaga de langosta” que sufre España y que ha “devorado los recursos públicos, quebrado la seguridad y desprestigiado las instituciones”. Ha sido su forma de confrontar las prácticas de los “gobiernos decentes” del Partido Popular con la “terrible realidad del sanchismo” donde “todo vale”. Desde "que un portero de prostíbulo acabe como asesor para todo de la mano derecha del presidente; que un revisor de tren llegue a la cúpula de Renfe por su militancia; o que mujeres explotadas sexualmente y mises encuentren acomodo en empresas públicas. Para ellos, la eficacia y la seguridad de los españoles parecen un estorbo. España sufre hoy esta plaga de langosta que ha devorado los recursos públicos, arruinado los servicios, quebrado la seguridad y el desprestigio de nuestras instituciones, queremos demostrar que otra España es posible".

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