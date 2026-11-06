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Comienza la segunda temporada de El Real en Hospitales para acercar las artes escénicas y musicales a pacientes ingresados

Hoy arranca la segunda temporada de El Real en Hospitales, en colaboración con el Teatro Real, para acercar las artes escénicas y musicales a los pacientes ingresados en la red de hospitales públicos. Para esta nueva edición, se ha elegido La Cenicienta, una opereta apta para todos los públicos, en una iniciativa que se enmarca en el modelo de la atención sanitaria pública, incorporando propuestas culturales adaptadas a las personas en el entorno hospitalario.

Patxi Linaza

Madrid |

Comienza la segunda temporada de El Real en Hospitales para acercar las artes escénicas y musicales a pacientes ingresados
Comienza la segunda temporada de El Real en Hospitales para acercar las artes escénicas y musicales a pacientes ingresados | Comunidad de Madrid

Esta iniciativa se enmarca en la Estrategia de Humanización de la Asistencia de la Comunidad de Madrid y refuerza este compromiso de la sanidad pública. Se alinea, además, con la evidencia recogida por la Organización Mundial de la Salud en 2019 sobre la contribución de las artes a la salud, no sólo como recurso terapéutico no farmacológico, sino también como una herramienta para mejorar el bienestar emocional de pacientes y profesionales que les cuidan y atienden.

El Real en Hospitales comenzó en enero de 2025 con la proyección de Carmen en versión ballet. Durante la primera temporada se programaron además el documental En el corazón del Real, la ópera en corto El barbero de Sevilla, la Séptima Sinfonía de Beethoven y una producción del New York City Ballet. Las obras se pudieron ver en salones de actos y a través de los circuitos internos de televisión, permitiendo a pacientes y familiares disfrutarlas también desde las habitaciones.
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