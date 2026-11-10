Servicios mínimos en Madrid ante la huelga general: qué debes saber antes de coger un autobús, Metro, acudir a un hospital y a un centro educativo

El Ayuntamiento de Madrid mantendrá la actividad imprescindible en SAMUR-Protección Civil, Bomberos, Policía Municipal, SAMUR Social, los centros de acogida y la Campaña del Frío, así como la ayuda a domicilio, la teleasistencia y la atención en residencias y centros de mayores. También se garantizarán las prestaciones esenciales dirigidas a menores, personas con discapacidad, personas sin hogar y víctimas de violencia de género y violencia sexual. Asimismo, se han previsto las dotaciones necesarias para asegurar el abastecimiento de alimentos a través de Mercamadrid, la recogida de residuos esenciales, la limpieza urgente, la conservación de infraestructuras críticas y los servicios imprescindibles para la movilidad y la circulación.

La Consejería de Transportes ha dictado una orden que decreta unos servicios mínimos del 40 % para los autobuses de EMT Madrid en toda la red concurrente -líneas regulares y convencionales- y del 50 % en su red específica -servicios especiales-. En la red concurrente, el servicio se prestará con una dotación mínima de dos autobuses por línea, salvo en las líneas con un solo autobús que se mantendrá. Del mismo modo, en la red específica, el servicio se prestará igualmente con una dotación mínima de dos autobuses por línea, salvo en las líneas con un solo autobús que también se mantendrá. Por su parte, los autobuses nocturnos (‘búhos’) van a funcionar en la madrugada del día 11 de noviembre con un mínimo de un vehículo por cada una de las 32 líneas que conforman el servicio.

METRO Y AUTOBUSES INTERURBANOS

En la red de Metro deberán circular el 80% de los trenes en horas punta (entre las 07.30 y las 09.30; entre las 14 y las 16 horas y entre las 18 y las 20 horas) y el 50% en las horas valle (el resto del horario). Para los autobuses interurbanos, circularán el 50% de los servicios en las horas punta (desde el inicio del servicio hasta las 09.30 horas) y el 45% de los servicios durante el resto del tiempo. El consejero de Transportes, José María García, ha advertido de que no existe una garantía de que se cumplan los servicios mínimos establecidos por la Comunidad.

HOSPITALES Y CENTROS EDUCATIVOS

Los hospitales madrileños contarán con unos servicios mínimos durante la jornada que se corresponden con el personal que presta servicios en fin de semana y festivos y personal con guardia programada y un máximo del 35% para atender todas las actividades sanitarias urgentes. Afecta a todas las actividades laborales y funcionariales desempeñadas por los trabajadores y empleados públicos de las empresas y organismos. No obstante, habrá unos servicios mínimos adicionales en determinadas unidades especiales como Diálisis, Urgencias, Reanimación, Cuidados Críticos, Hospitalización, Quirófanos, Anatomía Patológica, Hospital de Día, Oncología, Pediatría, Médico-Quirúrgico, Unidades de Cuidados Paliativos, Farmacia, Diagnóstico por Imagen y Otras Exploraciones, Laboratorio, Extracción y Trasplante de Órganos, Radioterapia, Hemodinámica, Admisión y Archivo, a fin de garantizar la plena asistencia sanitaria a pacientes afectados por determinadas patologías críticas o especialmente graves, e incluso de riesgo vital.

En los centros de salud que cuenten con cuatro o más médicos de familia, los mínimos por turno son dos médicos de familia, un pediatra, dos enfermeras y un auxiliar administrativo. En los centros con menos de cuatro médicos de familia, se establece un médico de familia, un pediatra, una enfermera y un auxiliar administrativo por turno. En ambos casos, si no existe pediatra en plantilla, se sustituye por otro médico de familia. En cada Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria (ESAD) deberá haber un facultativo y una enfermera, mientras que en los Centros de Continuidad Asistencial se mantendrá el 100% de facultativos, enfermeras y celadores previstos en la planificación. Para la administración de Atención Primaria se fija el 10% del personal administrativo. En el caso del Summa 112, los servicios mínimos del personal asistencial equivalen al 100% de los profesionales que tengan servicio programado según el cuadrante del día de huelga, sin que puedan superarse los planes de trabajo previstos para esa jornada.

En el caso del sector educativo, la Comunidad de Madrid ha establecido que los centros cuenten con la presencia del director y el jefe de estudios, además de un maestro por cada 50 alumnos o fracción en Infantil y Primaria. En Secundaria Obligatoria y Formación Profesional de Grado Básico se exige un profesor adicional por cada 90 estudiantes.