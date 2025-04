Almeida defiende bautizar una sala de ensayo con el nombre de Mario Vaquerizo por ser "referencia de la movida madrileña"

El alcalde Martínez Almeida se ha mostrado a favor de que el grupo popular proponga este próximo jueves en el Pleno de Chamberí que el líder de las Nacys Rubias dé nombre a una sala de ensayo de grupos jóvenes en el centro cultural Galileo.

Según Martínez Almeida es un reconocimiento a su "larga trayectoria profesional" y critica a la izquierda por "señalar a los que no piensan como ellos, cuando Mario Vaquerizo ejemplifica muy bien lo que fue la Movida de Madrid, uno de los movimientos más efervescente desde el punto de vista cultural". Según el regidor, el problema que tiene Mario Vaquerizo es que "no piensa como ellos, que no opina como ellos y que no es sanchista hasta la médula".

Asegura, el primer edil que en su gobierno no discriminan por razones ideológicas ni tratan "por igual a los artistas" y argumenta que "Marisa Paredes tuvo el velatorio en el Teatro Español, que depende del Ayuntamiento de Madrid, al igual que sucedió con Verónica Forqué o donde se hizo el homenaje a Almudena Grandes". Ha destacado que "En su momento consideramos que Quique San Francisco merecía un espacio en el centro cultural Galileo y ahora lo consideramos con Mario Vaquerizo para una sala de ensayo en un centro cultural por su relación con la música y con lo que fue la Movida". Almeida ha recalcado sentirse muy orgulloso de Mario Vaquerizo y su relación con la ciudad de Madrid.

La portavoz de Mas Madrid, Rita Maestre, ha criticado la propuesta popular, en redes sociales, lamentando que se le niegue un espacio municipal a Marisa Paredes.