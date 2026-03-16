La Comunidad de Madrid suma 4.790 plazas gratuitas de aparcamiento para usuarios del transporte público con la ampliación de Aparca+T

La Comunidad de Madrid ampliará en 4.790 plazas de aparcamiento el programa Aparca+T, que permite a los usuarios del transporte público estacionar de forma gratuita en aparcamientos disuasorios de la región. La iniciativa, impulsada por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), busca fomentar el uso combinado del vehículo privado y el transporte público para mejorar la movilidad.

Una parte de estas nuevas plazas ya se ha incorporado al sistema en seis municipios del oeste de la región, que suman un total de 2.538 espacios adicionales. En concreto, se han habilitado 294 plazas en Pozuelo de Alarcón, 203 en Las Matas, 300 en Las Rozas, 890 en Pinar de las Rozas, 402 en Majadahonda y 449 en El Barrial.

La ampliación continuará en los próximos meses con la incorporación de tres aparcamientos situados en la capital tras la firma de un convenio con la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT). Se trata de los estacionamientos de Nuestra Señora del Recuerdo, con 699 plazas; Metropolitano, con 1.137; y Avenida de Portugal, con 416. Con ellos se sumarán otras 2.252 plazas hasta completar las 4.790 previstas dentro del programa. Estas nuevas plazas se añadirán a las ya existentes en Ciudad Universitaria, que cuenta con 1.144, y en Colmenar Viejo, con 1.837, hasta alcanzar un total de 7.771 espacios disponibles dentro de la red Aparca+T en toda la región.

Para beneficiarse del estacionamiento gratuito, los usuarios deben cumplir dos condiciones: mantener el vehículo aparcado durante un periodo de entre cinco y quince horas y realizar al menos un viaje en transporte público durante ese tiempo utilizando el abono personal o una tarjeta de transporte.

Durante la visita al parking de Pozuelo, el consejero de Transportes Jorge Rodrigo también ha avanzado que el Ejecutivo autonómico mantiene conversaciones con otros ayuntamientos interesados en incorporarse al programa Aparca+T, entre ellos Valdemoro, Aranjuez, Parla, San Lorenzo de El Escorial y Tres Cantos.