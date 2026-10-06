Els alcaldes de l'entorn de la petroquímica reclamen conèixer els riscos químics

Els alcaldes de l'entorn del polígon petroquímic de Tarragona han signat un manifest per reclamar a la Generalitat poder conèixer els riscos reals que es deriven de la indústria i del pas de mercaderies perilloses i com s'han de gestionar. El document l'han firmat aquest dilluns en una trobada al castell de Vila-seca en la qual hi han participat els batlles de Vila-seca, Tarragona, Constantí, la Canonja, la Pobla de Mafumet, el Morell i Vilalllonga del Camp, a més del primer tinent d'alcalde de Salou. Els alcaldes de Reus i Perafort també l'han subscrit.
L'alcalde de Vila-seca, Pere Segura, ha exposat que des del Camp de Tarragona han de poder "identificar el risc, reduir-lo en origen amb tota la tecnologia disponible, gestionar el risc residual i fer-lo compatible amb la vida quotidiana i el desenvolupament del territori". Segons ha explicat, actualment el garbuix de normatives fa difícil que això es pugui dur a terme i ha lamentat que els ajuntaments són els primers que n'acaben patint les conseqüències.
Així, ha afirmat que hi ha casos en que les normatives poden acabar generant situacions anòmales, com és el cas de la que afecta les infraestructures per on passen vies perilloses. Segura ha posat un exemple: "en una via de tren on al costat hi ha escoles, hospitals o habitatges, això s'admet; però si al costat tens un solar on hi vols fer un edifici això està prohibit perquè poses en risc la gent; és una decisió que té un caràcter discrecional", ha apuntat.
En el manifest han reclamat cinc qüestions, que en bona mesura depenen de la Generalitat, i també han demanat una reunió per abordar-les. Aquests cinc temes són tenir una estratègia territorial i una cartografia dinàmica dels riscos; prioritzar inversions i aplicar sistemàticament la millor tecnologia disponible; una política específica per al transport de mercaderies perilloses; actualitzar el marc normatiu català i establir criteris homogenis per gestionar el risc; i una governança territorial estable amb la participació efectiva dels municipis.