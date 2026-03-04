El VPH és altament transmissible: el 80% es contagia

Sabies que pots ser portador del Virus de Papil·loma Humà? Bé, si tens una vida sexual activa és altament probable que hi hagis estat en contacte. Les institucions sanitàries així ho confirmen. 8 de cada 10 persones ha estat en contacte amb un virus que pot tenir manifestació en forma de berrugues a la zona genital, però també en altres parts del cos, com a la cèrvix, en el cas de les dones, o a la gola, en el cas dels homes encara que també pot donar-se en dones. A La Ciutat, posem tota la informació i les dades a l'antena per desmuntar mites i per certificar allò que és cert d'un virus que pot acabar desenvolupant un càncer.
🦠 El 80% hi està en contacte
El Virus del Papil·loma Humà (VPH) és la infecció de transmissió sexual més comuna al món. S’estima que més del 80% de les persones sexualment actives entraran en contacte amb el virus al llarg de la seva vida. Però malgrat que és tan freqüent, el VPH encara està envoltat de mites i malentesos que dificulten la prevenció i la detecció precoç. A La Ciutat els desmuntem amb la Dra. Marta del Pino, de la Unitat d’Oncologia Ginecològica de l’Hospital Clínic de Barcelona.
🦠 Un virus universal: afecta homes i dones
Un dels mites més estesos és que el VPH el transmeten els homes i només afecta les dones. La doctora ho desmenteix rotundament: "És un gran mite. El virus el transmeten tant homes a dones com dones a homes, i és més freqüent que les dones el transmetin als homes que a l’inrevés." El VPH pot causar lesions benignes —com les berrugues genitals— però també és responsable de diversos tipus de càncer. En dones, el més conegut és el càncer de coll d’úter, del qual el VPH és responsable entre el 85% i el 100% dels casos. Però en homes també pot provocar tumors, especialment càncers d’orofaringe, és a dir, a la gola i zones properes.
🦠 Un contagi fàcil de moltes maneres
Tot i que el sexe oral o anal poden transmetre el virus, no cal mantenir aquestes pràctiques perquè el VPH infecti la zona del cap i coll o l’àrea anal. La doctora explica el fenomen de l’autoinoculació: "Si tenim el virus en una zona, podem acabar trobant-lo en una altra. En el cas de les dones, per exemple, el flux vaginal pot arribar al canal anal." Això explica per què moltes persones presenten el virus en zones que no associen directament a la manera com mantenen les relacions sexuals.
🦠 És clau prevenir i fer-se cribratges
La majoria d’infeccions de VPH són transitòries i el sistema immunitari les elimina sense generar cap problema. Només una petita part persisteix i pot derivar en lesions o càncer. Com ho podem saber? Doncs en el cas de les dones se’n pot detectar la presència durant les revisions ginecològiques. Actualment, el cribratge està evolucionant cap a la prova del VPH com a eina principal per prevenir el càncer de coll d’úter. En homes no existeix cap prova estandarditzada per detectar el VPH. Només cal consultar si apareixen berrugues genitals, ganglis al coll o símptomes persistents.
🦠 La vacuna és la clau del present del VPH
La vacunació és la mesura més eficaç per prevenir les conseqüències del virus. A Catalunya, els nens i les nenes de 11 i 12 anys ja reben la vacuna de manera sistemàtica. Malgrat el que sovint es pensa, les persones sexualment actives també es poden vacunar: "El màxim benefici és abans del contacte amb el virus, però encara que ja l’haguem tingut, la vacuna protegeix contra diversos genotips. Encara ens pot beneficiar." Aquesta estratègia, combinada amb els programes de cribratge, és la base del pla global de l’Organització Mundial de la Salutper eliminar el càncer de coll d’úter com a problema de salut pública.