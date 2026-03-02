De la ciència al mercat en tres anys

Mobile World Capital és una fundació público-privada que impulsa la transformació digital de la societat i consolida Barcelona com a hub tecnològic global durant tot l'any, més enllà de la celebració del Mobile World Congress cada hivern a la capital catalana. En plena celebració del congrés, que enguany arriba a la seva vintena edició, Barcelona es converteix un cop més en l’epicentre mundial de la innovació. Paral·lelament, el recinte de Gran Via acull el Four Years From Now (4YFN), l'espai on les start-ups i les spin-offs prenen protagonisme i mostren al món el que arribarà d'aquí a quatre anys.
De la universitat al mercat
Entre les iniciatives destacades hi trobem The Collider, el programa de transferència tecnològica impulsat per Mobile World Capital, que acaba de tancar el 2025 amb 25 projectes incubats, 13 spin-offs actives i més de 20 milions d’euros d'inversió captada. Per entendre com es cuina aquesta innovació, La Ciutat ha parlat amb Albert Mascarell, director de Transferència Tecnològica de Mobile World Capital. L’equip de Mobile World Capital visita universitats i centres de recerca per identificar projectes amb potencial. Es porta a terme un any d'incubació, es fa una validació de mercat, es dissenya l'estratègia, es traça el model de negoci i es busca el futur CEO. S'acaba creant la companyia amb dos anys de suport intensiu, es contacta amb inversors, amb distribuïdors i es valida amb clients
A quatre anys vista
Mascarell descriu el 4YFN com "el gran aparador internacional de l’ecosistema emprenedor de Catalunya i Espanya", un espai on es reuneixen start-ups, spin-offs i projectes tecnològics amb la mirada posada als mercats globals. Enguany hi passen més de 110.000 persones de més de 200 països, fet que converteix el certamen en una oportunitat única per captar inversors, distribuïdors i col·laboradors. "En 3 o 4 dies, una start-up pot aconseguir una visibilitat que d’altra manera no tindria. Aquí es tanquen contractes de distribució i s’hi firmen inversions internacionals", explica.
Les tecnologies emergents
Mascarell destaca quatre grans àrees en clara expansió: Intel·ligència artificial (IA), Fotònica, Robòtica i Semiconductors. A Catalunya, però, hi ha un àmbit especialment potent: la salut. Projectes de teràpies, diagnòstic, sensors i salut digital són cada cop més sòlids i atractius per a la indústria farmacèutica. Un exemple és Ephion Health, spin-off que utilitza biomarcadors digitals i IA per monitorar el moviment de pacients amb malalties neurodegeneratives a partir de sensors portables.
Refrigeració líquida per reduir el consum
UniSCool és una spin-off nascuda de la Universitat de Lleida el 2022 que s’ha especialitzat en un dels grans reptes actuals: reduir el consum energètic dels centres de dades, responsables d’una part molt significativa de l’ús elèctric global. Montse Vilarrubí, la COO, ho explica de manera clara: "Gairebé la meitat del consum energètic d’un centre de dades prové de la refrigeració. El nostre sistema permet reduir-lo fins a un 70%."
Caminant i sabent el futur
El segon projecte és Ephion Health, una spin-off nascuda d’Eurecat, l’Hospital Sant Joan de Déu i l’Hospital Sant Pau. La seva tecnologia parteix d’una idea tan antiga com la medicina: "Caminar és la millor medicina", deia Hipòcrates fa 2.000 anys. A partir d’aquesta premissa, l'empresa emergent utilitza intel·ligència artificial i sensors per convertir la manera com caminem en un indicador objectiu de salut. "Traduïm la mobilitat del pacient en una mesura precisa del seu estat de salut", explica el seu CEO, Quique Llaudet.