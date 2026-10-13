Una tècnica pionera de Vall d’Hebron evita la cirurgia oberta en infants amb una obstrucció greu al fetge

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron ha desenvolupat una tècnica pionera que permet desobstruir la vena porta en infants sense necessitat de recórrer a una cirurgia oberta. Des que es va començar a aplicar l’any 2018, el procediment s’ha utilitzat en 24 pacients i ha aconseguit restablir la circulació sanguínia en 12 d’ells.
La vena porta és l’encarregada de transportar la sang procedent de l’intestí i de la melsa fins al fetge. Quan queda bloquejada per un coàgul, es genera una hipertensió portal que pot provocar complicacions greus, com hemorràgies digestives, engrandiment de la melsa o una disminució de les plaquetes.
Segons els experts de Vall d’Hebron, aquesta afectació acostuma a estar relacionada, en infants, amb una trombosi de la vena porta associada a factors com la prematuritat, trastorns de la coagulació o la col·locació de catèters umbilicals durant els primers dies de vida.
La meitat dels pacients eviten passar pel quiròfan
Fins ara, el tractament habitual consistia en una intervenció quirúrgica de gran complexitat que obligava a obrir l’abdomen, comportava risc de sagnat i requeria diversos dies d’ingrés hospitalari.
La nova tècnica es basa en la radiologia intervencionista. Els especialistes accedeixen a la vena obstruïda mitjançant dues petites punxades, una a través de la melsa i una altra pel fetge. Amb l’ajuda de catèters i imatges radiològiques intenten reobrir la vena amb petits balons i hi col·loquen un stent per mantenir el flux sanguini.
La intervenció dura habitualment entre dues i tres hores sota anestèsia general i permet que la recuperació es completi en menys de 24 hores. Els pacients només presenten dues petites ferides als punts d’entrada dels catèters.
La meitat dels pacients eviten passar pel quiròfan
Des del 2018, l’equip ha tractat 24 pacients d’entre un any i mig i 18 anys. En 12 casos s’ha aconseguit reobrir la vena porta i, d’aquests, deu continuen mantenint-la oberta.
Els professionals admeten que el percentatge global d’èxit és actualment del 50%, però destaquen que això significa evitar una cirurgia complexa en un de cada dos infants. A més, asseguren que els resultats han millorat progressivament gràcies a l’experiència acumulada i que en alguns casos recents s’han assolit taxes d’èxit de fins al 70%.
Quan la tècnica no permet reobrir la vena, la informació obtinguda durant el procediment resulta útil per planificar una futura intervenció quirúrgica.
Un tractament disponible en molt pocs centres del món
Els especialistes de Vall d’Hebron asseguren que es tracta d’una tècnica altament especialitzada que només es practica en tres o quatre centres hospitalaris del món.
Actualment, l’hospital rep pacients derivats d’altres comunitats autònomes i col·labora amb un centre de Madrid perquè també pugui incorporar aquest procediment.