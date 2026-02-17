La sardina és molt saludable, és econòmica i fa país

La tradició mana i el calendari marca aquests dies el final de Carnestoltes i l’arribada de la Quaresma. I aquestes dues tradicions tenen com a protagonista el peix. A La Ciutat, hem volgut aprofitar la ocasió per posar en valor dues espècies que expliquen molt bé la nostra manera d’entendre l’alimentació: la sardina i el bacallà. Per fer-ho, hem conversat amb Alba Coll, dietista-nutricionista del [[LINK:EXTERNO|||https://www.codinucat.cat|||Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya]] i membre de la Fundació Alícia, un centre de referència en recerca gastronòmica i hàbits saludables.
La sardina cuida la microbiota... i la buxaca!
Tot i estar molt lligada a la nostra cultura gastronòmica, la sardina ha anat de baixada darrerament per culpa del protagonisme d'altres espècies com el salmó. Però, tal com recorda l'Alba Coll, això és una injustícia nutricional i ambiental. Per què? Doncs perquè tal com ens ha explicat, la sardina és econòmica i accessible. un quilo ens pot sortir per només 7 euros. Però és que, mentre cuida la butxaca, també cuida la nostra alimentació: té Omega-3 d’alta qualitat, greixos cardiosaludables, proteïnes completes, vitamina D i calci, especialment si es consumeix en conserva.
De la sardina se n'aprofita tot
L'Alba Coll ens ha ajudat molt a entendre tot allò positiu que té la sardina per a la nostra alimentació, amb tota aquesta sèrie de nutrients que tant bé ens fan. Si les prenem en conserva, és important que ens la mengem sencera, amb espina inclosa. I és que el tractament tèrmic per mantenir-la en conserva, l’estova i la converteix en una font magnífica de calci i vitamina D, imprescindible per mantenir la salut òssia. Unes sardines de llauna al damunt d'una torrada, és un menjar de pobre de butxaca, però que enriqueix la salut digestiva.
El bacallà: l'estrella de la Quaresma
A banda del testimoni del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya, també hem volgut saber com s'acostuma a comportar la ciutadania durant els quaranta dies que dura la Quaresma. I els Majoristes del Peix confirmen que ens encanta menjar el bacallà cuinat de totes les maneres, encara que al Divendres Sant el farem, sobretot, en samfaina. L'Elisabet Carvajal, portaveu dels Majoristes dels Aliments Frescos de Mercabarna, ens ha dit que aquest peix és un dels reis de les vendes. I no només parlem del clàssic bacallà salat, perquè el consumidor actual aposta també pel bacallà fresc i salvatge, d’entre els quals destaca la varietat Skrei, que arriba ara a la seva millor temporada.