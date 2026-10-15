La Plataforma per l’Educació Mediàtica reclama una política pública contra la desinformació

La Plataforma per l’Educació Mediàtica organitza el 22 d’octubre la jornada ‘Desinformació i democràcia’, una iniciativa emmarcada en la Setmana Mundial de l’Alfabetització Mediàtica i Informacional de la UNESCO. L’objectiu és fomentar el pensament crític i reflexionar sobre la influència de la desinformació en la societat i en els processos democràtics.
La informació, clau per a la democràcia
La jornada inclourà conferències i taules rodones amb professionals dels mitjans de comunicació i de l’àmbit acadèmic. Una de les participants serà Marta Narberhaus, professora i investigadora del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Narberhaus ha explicat a ‘La Ciutat’ que la Setmana Mundial de l’Alfabetització Mediàtica i Informacional serveix per reivindicar la importància d’aquesta formació i posar sobre la taula els reptes actuals. En aquest sentit, ha assegurat que la jornada vol aprofundir en “les relacions entre democràcia, informació i desinformació” i analitzar com “la desinformació posa en perill els valors democràtics”.
La investigadora també ha remarcat que una ciutadania ben informada és imprescindible per al bon funcionament democràtic. Segons Narberhaus, les persones amb poca capacitat per seleccionar la informació i desenvolupar un pensament crític són “molt més manipulables”.
La intel·ligència artificial accelera la difusió de continguts falsos
Durant l’entrevista, Marta Narberhaus ha alertat de la difusió massiva de continguts falsos a través de les plataformes digitals i de la rapidesa amb què circulen. Ha assenyalat que aquests missatges “semblen iguals que els que sí que estan contrastats i són informació de qualitat”.
La professora també ha advertit que la intel·ligència artificial està canviant la manera com moltes persones s’informen. En aquest sentit, ha recordat que aquestes eines no fan la mateixa tasca que els periodistes, que contrasten la informació, sinó que elaboren una aproximació basada en algoritmes.
Un manifest per situar l’alfabetització mediàtica a l’agenda política
La jornada servirà també per presentar un manifest que reclama polítiques públiques estratègiques d’alfabetització mediàtica i informacional a Catalunya. El document demana que el Govern de la Generalitat reconegui aquesta alfabetització com una política estratègica i la incorpori a l’agenda política del país.
Narberhaus ha defensat que institucions, mitjans de comunicació, centres educatius i entitats socials han de treballar en la mateixa direcció. Tot i que ha reconegut que ja es fan moltes iniciatives, ha advertit que “no és una feina coordinada i no hi ha unes directrius clares cap on anar”.
La jornada ‘Desinformació i democràcia’ se celebrarà el 22 d’octubre a la Biblioteca de Sarrià Josep-Vicenç Foix, en el marc de la Setmana Mundial de l’Alfabetització Mediàtica i Informacional de la UNESCO.