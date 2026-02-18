Pedro Ruiz torna al teatre per explicar històries confidencials

Pedro Ruiz Céspedes va començar la seva carrera fent de llop. Només tenia 16 anys quan li van oferir simular l'udol del llop a la ràdio i, des de llavors, no ha parat. Va estudiar Dret i Periodisme, tot i que no va acabar cap de les dues carreres. En cinc dècades ha fet de tot: d'actor, de cantant, de presentador de televisió, de periodista, d'analista esportiu... en fi, que la llista és inacabable. Avui en dia, segueix fent teatre i espera poder torna a la televisió. I és que no para de tenir projectes i inquietud.
La tele no s'explica sense Pedro Ruiz
La tele d'avui no pensa en un personatge com Pedro Ruiz. Ell, que ho ha fet tot a la petita pantalla, fa anys que n'està apartat. Però no vol dir que no estigui tot el dia maquinant i pensant projectes per tornar al mitjà on s'hi sent com a casa. Ha explicat en una entrevista a La Ciutat que ja ha presentat propostes a alguna plataforma digital. Amb tot, té clar per què no el tornen a trucar de la televisió pública: "Les televisions públiques del planeta tenen Goebbels, Kafka i Al Capone: doctrina, confusió i trinque. I com que jo no en formo part, tinc més problemes."
Mantenir-se actiu és el secret
Amb la mateixa veu inconfusible de sempre, Ruiz ha explicat que el seu secret per mantenir-se en forma és simple: "No parar". Rutines de disciplina física —"cada dia em llenço a la piscina gelada"— i una infinitat de projectes el mantenen actiu. "Per tenir salut has de tenir més plans que anys", explica amb aquella barreja d’ironia i saviesa que el caracteritza.
Torma al teatre... i a Barcelona
Pedro Ruiz Confidencial és un recull d’anècdotes reals que ell canta, parodia i comparteix amb el públic, que també pot preguntar-li en directe. No és un comiat ni un repàs solemne: és una festa d’experiències que, com diu ell mateix, "tenen una petita lliçó".
Entre aquestes vivències hi ha moments tan inesperats com el dia que es va convertir en el primer artista a anunciar preservatius a Espanya. "Ara els nens ja van al col·legi amb preservatius, però abans els demanaves des de fora de la farmàcia", recorda rient.
