La Barcelona Woman Acceleration Week obre la sisena edició reivindicant la igualtat de gènere en l’empresa

La sisena edició de la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW) ha arrencat aquest dimecres al DFactory, a la Zona Franca de Barcelona, amb l’objectiu central de reclamar la igualtat de gènere en l’àmbit empresarial. L’esdeveniment coincideix amb la setmana del Mobile World Congress i amb la celebració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona.
En la inauguració, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha destacat que les dones estan aconseguint “quelcom inimaginable fa 50 anys” i ha remarcat que el talent femení és imprescindible per al progrés econòmic i social. La tinenta d’alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, ha subratllat que la manca d’inversió històrica en les dones ha generat “manca de llibertat” i desigualtats que encara cal revertir.
Un programa amb 77 ponents i 15 sessions de debat
Les jornades compten amb 77 ponents d’alt nivell que participaran en 15 sessions de debat centrades en el lideratge femení i la presència de dones en sectors estratègics. Entre els àmbits que s’abordaran hi ha la ciència, la tecnologia, la seguretat, els mitjans de comunicació, l’arquitectura, la salut, l’espai i les finances, entre d’altres.
A l’acte inaugural també hi han participat:
Pere Navarro, president executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona
Ana Maria Martínez, presidenta delegada de Desenvolupament Econòmic i Turisme de la Diputació de Barcelona
Saray Espejo, directora general d’Equitat en els Treballs i Corresponsabilitat de la Generalitat
Blanca Sorigué, directora general del CZFB
Totes les intervencions han coincidit en la necessitat de accelerar la presència de dones en posicions de decisió i de generar espais de debat que ajudin a transformar les estructures empresarials.
Un esdeveniment consolidat en el calendari de la igualtat
La BWAW s’ha consolidat com un referent internacional en la promoció de la igualtat de gènere en l’empresa i en la visibilització del talent femení. L’edició d’enguany, que s’allargarà fins al 6 de març, combina sessions presencials i contingut digital per arribar a un públic ampli i divers.