Activada l’alerta de l’Inuncat per l’arribada de pluges que poden deixar més de 100 litres en 24 hores

Protecció Civil ha activat aquest dimecres al vespre la fase d’alerta del pla Inuncat davant la previsió que la borrasca Regina deixi més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores en diversos punts de Catalunya, especialment al terç nord-est.
Les pluges començaran aquest dijous al matí a les Terres de l’Ebre i s’estendran ràpidament a la resta del territori, amb intensitat màxima a les zones elevades del nord-est.
El Servei Meteorològic de Catalunya preveu precipitacions intenses i persistents que poden provocar acumulacions excepcionals en poques hores. Protecció Civil alerta del risc d’inundacions puntuals i recomana evitar rius, rieres i barrancs, així com no creuar-los encara que portin poc cabal.
Temporal marítim i vent fort a la costa
La borrasca Regina també deixarà fort onatge, amb onades superiors als 2,5 metres a bona part del litoral i pics que poden superar els 4 metres a l’Alt Empordà. La maregassa afectarà especialment el litoral sud fins divendres al migdia, abans d’estendre’s a la resta de la costa.
Pel que fa al vent, s’esperen ratxes de més de 72 km/h a les comarques costaneres i a les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona. Davant d’aquest escenari, Protecció Civil ha activat el pla Ventcat en fase de prealerta.
Recomanacions de Protecció Civil
Les autoritats demanen extremar les precaucions durant el pas de la borrasca:
Evitar acostar-se a rius, rieres i barrancs.
No creuar cursos d’aigua, encara que semblin tranquils.
Allunyar-se de zones exposades al fort onatge.
Assegurar objectes que puguin caure o desplaçar-se amb el vent.
La borrasca Regina arriba en un context d’inestabilitat meteorològica i podria generar incidències en la mobilitat i en serveis essencials durant les pròximes hores.