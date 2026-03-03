ECONOMIA

L’atur puja al febrer a Catalunya però l'afiliació ciregistra el major augment de l’Estat

El nombre de desocupats arriba als 327.253, mentre que l’afiliació creix en 23.564 persones i situa Catalunya al capdavant de la creació d’ocupació.

Montse Valls

Barcelona | (Publicado 03.03.2026 12:00)

L’atur puja al febrer a Catalunya però l'afiliaciregistra el major augment d’afiliació de l’Estat
L’atur puja al febrer a Catalunya però l'afiliaciregistra el major augment d’afiliació de l’Estat | Europa Press

L’atur va augmentar en 2.039 persones al febrer (+0,63%) a Catalunya, fins a situar-se en 327.253 desocupats, segons dades del Ministeri de Treball. És la segona comunitat autònoma on més creix l’atur en xifres absolutes respecte al gener.

Tot i això, en comparació amb el febrer de l’any passat, Catalunya registra 7.068 aturats menys (–2,11%), mantenint la tendència de descens interanual.

A escala estatal, el nombre de persones inscrites al SEPE va créixer en 3.584 (+0,15%), fins als 2,44 milions.

Per províncies

  • Barcelona: +0,84%

  • Lleida: +0,82%

  • Girona: +0,44%

  • Tarragona: +0,04%

Interanualment, l’atur baixa a totes les províncies, destacant Girona (–4,96%).

Per sectors

  • Serveis: +1.140 aturats

  • Construcció: –157

  • Indústria: –141

  • Agricultura: –34

  • Sense feina anterior: +1.231

Contractació: més indefinits, però menys contractes que al gener

Al febrer es van signar 187.134 contractes a Catalunya:

  • 77.841 indefinits (44%)

  • 104.762 temporals (56%)

Són 2.093 contractes menys que al gener (–1,11%), però 6.884 més que fa un any.

Catalunya lidera la creació d’ocupació a l’Estat

La Seguretat Social va sumar 23.564 afiliats més (+0,62%) al febrer, fins a un total de 3.850.359 persones ocupades. És la comunitat autònoma on més creix l’afiliació, seguida de Madrid i la Comunitat Valenciana.

En termes interanuals, Catalunya registra 73.742 afiliats més (+1,95%).

A Espanya, el sistema va sumar 97.004 cotitzants (+0,45%).

A Catalunya hi havia 1.477 treballadors en ERTO a 28 de febrer.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer