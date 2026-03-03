L’atur puja al febrer a Catalunya però l'afiliació ciregistra el major augment de l’Estat

L’atur va augmentar en 2.039 persones al febrer (+0,63%) a Catalunya, fins a situar-se en 327.253 desocupats, segons dades del Ministeri de Treball. És la segona comunitat autònoma on més creix l’atur en xifres absolutes respecte al gener.
Tot i això, en comparació amb el febrer de l’any passat, Catalunya registra 7.068 aturats menys (–2,11%), mantenint la tendència de descens interanual.
A escala estatal, el nombre de persones inscrites al SEPE va créixer en 3.584 (+0,15%), fins als 2,44 milions.
Per províncies
Barcelona: +0,84%
Lleida: +0,82%
Girona: +0,44%
Tarragona: +0,04%
Interanualment, l’atur baixa a totes les províncies, destacant Girona (–4,96%).
Per sectors
Serveis: +1.140 aturats
Construcció: –157
Indústria: –141
Agricultura: –34
Sense feina anterior: +1.231
Contractació: més indefinits, però menys contractes que al gener
Al febrer es van signar 187.134 contractes a Catalunya:
77.841 indefinits (44%)
104.762 temporals (56%)
Són 2.093 contractes menys que al gener (–1,11%), però 6.884 més que fa un any.
Catalunya lidera la creació d’ocupació a l’Estat
La Seguretat Social va sumar 23.564 afiliats més (+0,62%) al febrer, fins a un total de 3.850.359 persones ocupades. És la comunitat autònoma on més creix l’afiliació, seguida de Madrid i la Comunitat Valenciana.
En termes interanuals, Catalunya registra 73.742 afiliats més (+1,95%).
A Espanya, el sistema va sumar 97.004 cotitzants (+0,45%).
A Catalunya hi havia 1.477 treballadors en ERTO a 28 de febrer.