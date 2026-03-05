La igualtat no ha arribat: la BWAW 2026 aplana el camí

Durant el programa especial de La Ciutat des del mateix DFactory, el delegat especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, ha defensat que les lleis actuals ja recullen el principi d’igualtat, però que "no n’hi ha prou si això no està escrit també a la societat".
A la base hi ha més dones; a dalt, més homes
Navarro ha assenyalat que la presència femenina en carreres científiques i tecnològiques és alta en els primers nivells, però que es dilueix quan s’accedeix a posicions de màxima responsabilitat. Aquest "embut" manté els sostres de vidre i els terres enganxosos, que frenen la progressió professional de les dones. Segons dades d’aquest inici del 2026, els consells d’administració de l’IBEX 35 han superat el 41% de presència femenina, però només un 20% de dones ocupa càrrecs directius de primer nivell. Per Navarro, és imprescindible ser més ambiciosos i "avaluar la paritat total".
La IA pot agreujar la desigualtat
La BWAW dedica part del programa a la incidència de la Intel·ligència Artificial en la igualtat de gènere. Navarro ha recordat que els algoritmes"s’entrenen" i que sovint ho fan amb biaixos culturals que perpetuen estereotips. Ha citat un exemple clar: quan es demanen imatges de "cuiners", les IAs ofereixen homes reconeguts del sector; quan es demanen "cuineres", apareixen imatges de dones a la cuina domèstica.
Navarro contra els anti-feministes
El 40% d’homes a Catalunya que consideren exagerades les crítiques als acudits masclistes o que creuen que el feminisme ha anat massa lluny. Navarro ha estat contundent: "El feminisme no ha arribat massa lluny; és que encara no ha arribat al punt on les dones tinguin les mateixes oportunitats reals". També ha denunciat el discurs polític que posa en dubte els avenços d’igualtat i ha reivindicat que "o ho fem junts, o no ho farem bé".
Les dones prenen la paraula
En el marc del programa especial de La Ciutat des del DFactory, quatre dones procedents de sectors molt diversos —la Marga Guitart (ONU Mujeres i Grant Thornton), l’Alícia Valle (Ferrocarrils de la Generalitat), l’Esther Deltor (àrea MenHealth) i la Lorena Rubio (start-up Niar)— han analitzat l’estat actual de la igualtat de gènere en les organitzacions i els reptes que encara queden per davant. Totes elles coincideixen que, malgrat els avenços, la desigualtat persisteix i cal un compromís real, sistemàtic i transversal per transformar les estructures de poder i els models culturals encara vigents.
Aquí pots escoltar el programa complet de La Ciutat d'aquest dimecres 5 de març del 2026.