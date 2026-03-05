#LACIUTAT A LA #BWAW2026

La igualtat no ha arribat: la BWAW 2026 aplana el camí

La sisena edició de la Barcelona Women Acceleration Week (BWAW) es porta a terme al DFactory Barcelona, l’espai d’innovació del Consorci de la Zona Franca, amb un missatge clar: la igualtat d’oportunitats entre dones i homes encara és lluny d’estar garantida, especialment en els sectors tecnològics i científics.

Robert Calvo

Barcelona |

La Ciutat fa un programa especial des del DFactory Barcelona amb motu de la BWAW 2026
La Ciutat fa un programa especial des del DFactory Barcelona amb motu de la BWAW 2026 | Onda Cero Catalunya

Durant el programa especial de La Ciutat des del mateix DFactory, el delegat especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, ha defensat que les lleis actuals ja recullen el principi d’igualtat, però que "no n’hi ha prou si això no està escrit també a la societat".

A la base hi ha més dones; a dalt, més homes

Navarro ha assenyalat que la presència femenina en carreres científiques i tecnològiques és alta en els primers nivells, però que es dilueix quan s’accedeix a posicions de màxima responsabilitat. Aquest "embut" manté els sostres de vidre i els terres enganxosos, que frenen la progressió professional de les dones. Segons dades d’aquest inici del 2026, els consells d’administració de l’IBEX 35 han superat el 41% de presència femenina, però només un 20% de dones ocupa càrrecs directius de primer nivell. Per Navarro, és imprescindible ser més ambiciosos i "avaluar la paritat total".

La IA pot agreujar la desigualtat

La BWAW dedica part del programa a la incidència de la Intel·ligència Artificial en la igualtat de gènere. Navarro ha recordat que els algoritmes"s’entrenen" i que sovint ho fan amb biaixos culturals que perpetuen estereotips. Ha citat un exemple clar: quan es demanen imatges de "cuiners", les IAs ofereixen homes reconeguts del sector; quan es demanen "cuineres", apareixen imatges de dones a la cuina domèstica.

Navarro contra els anti-feministes

El 40% d’homes a Catalunya que consideren exagerades les crítiques als acudits masclistes o que creuen que el feminisme ha anat massa lluny. Navarro ha estat contundent: "El feminisme no ha arribat massa lluny; és que encara no ha arribat al punt on les dones tinguin les mateixes oportunitats reals". També ha denunciat el discurs polític que posa en dubte els avenços d’igualtat i ha reivindicat que "o ho fem junts, o no ho farem bé".

Les dones prenen la paraula

En el marc del programa especial de La Ciutat des del DFactory, quatre dones procedents de sectors molt diversos —la Marga Guitart (ONU Mujeres i Grant Thornton), l’Alícia Valle (Ferrocarrils de la Generalitat), l’Esther Deltor (àrea MenHealth) i la Lorena Rubio (start-up Niar)— han analitzat l’estat actual de la igualtat de gènere en les organitzacions i els reptes que encara queden per davant. Totes elles coincideixen que, malgrat els avenços, la desigualtat persisteix i cal un compromís real, sistemàtic i transversal per transformar les estructures de poder i els models culturals encara vigents.

Tertúlia de dones a 'La Ciutat' amb motiu de la Barcelona Woman Acceleration Week al DFactory de la Zona Franca

Programa des del DFactory

Aquí pots escoltar el programa complet de La Ciutat d'aquest dimecres 5 de març del 2026.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer