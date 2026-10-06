La nova economia converteix la incertesa en oportunitats gràcies a la tecnologia

El president executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) Pere Navarro i la directora general, Blanca Sorigué, han reivindicat durant aquest programa especial el paper de la tecnologia en la nova economia. S'han congratulat del talent que hi ha a Barcelona i Catalunya, però també del que arriba de fora. I han dit que tot plegat deixa un futur econòmic esperançador. La tecnologia, la indústria i la innovació han tornat a convertir el DFactory de la Zona Franca de Barcelona en l'epicentre de la nova economia. L'espai acull aquests dies una nova edició de la BNEW, que reuneix 270 ponents, més d'un centenar d'empreses emergents i més de 50 activitats experiencials.
📈 Connectar sectors per generar oportunitats
Ambdós representants del CZFB han explicat a #LaCiutat el paper d’aquest esdeveniment, que va néixer en plena pandèmia i que enguany amplia el focus amb sectors com la intel·ligència artificial, l’agroalimentació, la ciència, els videojocs i l’energia, que se sumen als àmbits de l’aviació, l’espai i la salut. Pere Navarro ha definit la BNEW com un espai "de connexió, impuls i transformació" de sectors que, tot i semblar molt diferents, comparteixen cada vegada més tecnologies i reptes. La intel·ligència artificial, la impressió 3D, la sensòrica o la robòtica són presents en àmbits tan diversos com la salut, la mobilitat, l’energia o l’agroalimentació. Segons Navarro, l'objectiu és "detectar oportunitats allà on abans no es veien" i afavorir la creació de nous projectes i llocs de treball de qualitat. "A partir de les incerteses volem crear oportunitats", ha resumit.
💶 Una economia més transversal i integradora
La BNEW incorpora enguany més de 50 experiències immersives perquè els visitants puguin veure i tocar les tecnologies que estan transformant l'economia. Entre elles, hi ha robots quirúrgics, simuladors de conducció autònoma, sistemes de robòtica col·laborativa i experiències vinculades a l’aviació. Blanca Sorigué ha defensat que aquesta aproximació pràctica és essencial per entendre la utilitat real de la tecnologia i per superar la por que la IA pugui destruir llocs de treball. Al seu parer, "aquestes eines també generen noves professions i poden contribuir a millorar la qualitat de vida de la ciutadania". Pere Navarro ha remarcat que la BNEW no és una fira ni un congrés convencional, sinó un espai que connecta sectors d'activitat diferents i que posa en contacte empreses, administracions, investigadors, inversors i professionals.
Empreses emergents i resistents
Un dels espais destacats de la BNEW és l'Startup Innovation Hub, que reuneix més d’un centenar d’empreses emergents. En aquesta edició s'han lliurat vuit premis a les millors empreses emergents, una per cada àmbit temàtic. Blanca Sorigué ha explicat que molts dels projectes presentats "busquen oferir solucions a problemes concrets de la ciutadania, relacionats amb àmbits com la salut, el càncer o la immigració". Per convertir una bona idea en una empresa viable, Sorigué considera imprescindibles "la paciència, la resiliència i la capacitat de treball". Pere Navarro hi ha afegit la importància de tenir un propòsit: "crear una solució útil per a la societat, generar ocupació i aconseguir que el projecte sigui sostenible". La BNEW també facilita el contacte entre les empreses emergents i els inversors.
💻 Adaptació i regulació davant la IA
Davant la rapidesa amb què avança la tecnologia, Blanca Sorigué ha assenyalat que "la capacitat d'adaptació serà clau". També ha defensat la necessitat de regular les noves eines tecnològiques per garantir els drets de la ciutadania. En aquest sentit, ha subratllat que la transformació digital no pot generar noves desigualtats. Per això, ha considerat fonamental garantir l'accés de tothom a la tecnologia i a la formació necessària per ocupar els nous llocs de treball. El Consorci també treballa amb escoles per despertar vocacions vinculades a la nova economia entre infants d'entre 10 i 14 anys. Una iniciativa que posa especial èmfasi en les nenes i en la necessitat d'avançar cap a una major igualtat de gènere en els sectors tecnològics i científics.