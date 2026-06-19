Nathan Fowkes, l'artista de Hollywood que ha creat icones

Amb una trajectòria que suma més d'una desena de llargmetratges animats, Fowkes és una de les figures que han contribuït a crear l'imaginari visual de milions de persones arreu del món. "Jo no soc escriptor, la meva feina és visualitzar els moments clau de la història i donar-los forma perquè funcionin a la pantalla", explica. En qualsevol cas, ha contribuït a generar il·lusió i alegria amb els personatges als quals ha envoltat amb decorats magnífics.
✏️ Un ofici invisible que crea icones
La seva tasca, sovint invisible per al gran públic, és essencial: convertir idees en imatges memorables. Darrere de cada escena, hi ha el repte d'imaginar allò que encara no existeix i fer-ho creïble. "El que volem és ensenyar coses que mai s'han vist, però que alhora connectin amb alguna cosa reconeixible per a l’espectador", apunta Fowkes. Una tensió constant entre innovació i familiaritat que defineix el llenguatge visual del cinema d'animació. Aquest equilibri és també el que acaba generant icones. Personatges i escenes que acompanyen generacions senceres durant la infància i més enllà.
👏 Un aplaudiment que ho canvia tot
Fowkes també ha compartir la cara menys visible de la indústria: processos llarguíssims, incertesa i canvis continus. Un exemple clar és 'Com entrenar el teu drac', que va tenir set anys de producció i fins a quatre directors. "Quan treballes tant de temps en una pel·lícula, ni tan sols saps si acabarà agradant", recorda. Però el moment de la veritat arriba a la sala de cinema. "La primera vegada que la vam veure amb públic, la gent es va aixecar i va aplaudir. Allà és quan penses: ha valgut la pena", diu enorgullit.
🎬 El túnel dels desastres
En aquesta xerrada amb aquesta ment pensant i creativa de Hollywood, hem après què és l'anomenat “túnel dels desastres”. Una metàfora del procés creatiu en què moltes idees brillants acaben descartades. "És un camí ple de proves que no funcionen. Però al final, si hi passes, arribes a una cosa excel·lent, destil·lada", detalla l'artista. Una idea que connecta amb la realitat de qualsevol procés artístic: l'error com a part imprescindible de l'èxit.