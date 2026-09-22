Del museu a la botiga: el camí d'Alba Zarco per complir el seu somni

Cada quinzena, descobrim personalitats ben curioses a #LaCiutat. I avui hem pogut saludar l'Alba Zarco, que regenta una botiga que té per nom 'Dos Punts' al número 34 del carrer d'Horta, a la capital catalana. Ella va obrir aquesta botiga de barri el 2 de maig de 2015, al mateix lloc on havia nascut i crescut. La nostra ciutadana anònima d'aquesta setmana havia estudiat Joieria Artística a l'Escola Massana i també havia començat Belles Arts i Història de l'Art, però finalment va acabar convertint-se, com ella mateixa diu, en botiguera del seu barri.
Un somni des de petita
"Era com un ronroneig que sempre tenia al cap", ens explica. I deixa clar que tot plegat és en part bona culpa de la seva mare, que quan ella era petita "feia ganxet i jo somiava poder treballar algun dia en una botiga de llanes". D'aquesta manera s'explica l'afició d'una persona tan jove per aquest sector. Aara, ella és l'encarregada de transmetre aquest coneixement a les noves generacions des de 'Dos Punts'.
Del museu a la botiga
L'Alba treballava a un museu de Barcelona en el moment que va decidir tirar endavant el projecte. Ens explica que tot va anar molt ràpid: va passar per davant d'un local en lloguer i, on hi havia hagut una perruqueria, ella hi va imaginar una botiga de llanes i... dit i fet! La va tirar endavant amb el suport de la seva família i sobretot també amb molt d'esforç, de voluntat i d'amor per allò que tan havia desitjat. En qüestió d'un mes, aquest comerç de barri va començar a rodar.
'Dos Punts' és molt més que una botiga
Sense pretendre-ho, l'Alba ha aconseguit una cosa preciosa: teixir el barri amb les seves llanes. Ha aconseguit configurar grups de persones que es coneixen gràcies als tallers i les múltiples activitats que organitza. Ha fet també que es mitigui la soledat no desitjada per a tantes dones que no tenen la companyia de ningú a casa. I ha fet barri, que al cap i a la fi és la missió d'aquest tipus de comerços, més enllà de l'activitat purament empresarial. "Jo sempre dic que la botiga ha estat un refugi per a mi en molts moments, però també ho és per a molta de la gent que ve cada dia", apunta.
Comerç obert al món i reconegut per les institucions
Avui, la botiga compta amb més de 5.000 referències i ofereix llanes, fils i tot tipus de materials per a activitats com el punt, el ganxet, el brodat o la costura. L'Alba arriba a tot el món gràcies a les xarxes socials i admet que al principi li xocava bastant que comentés les seves publicacions un ciutadà de l'altra punta del planeta. Ara ja no ho veu tan estrany. 'Dos Punts' ha rebut el Premi Innovació al Comerç de la Fundació Barcelona Comerç, precisament per la seva capacitat d'utilitzar els diferents canals de comunicació, adaptar-se als nous hàbits de consum i crear comunitat. Posteriorment, als Premis Comerç de Barcelona 2025 de l'Ajuntament, Dos Punts va rebre el Premi Excel·lència de Compra. El consistori va destacar la combinació d'artesania, creativitat i digitalització.