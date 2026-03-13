Més de 40.000 docents catalans rebutgen l’acord d’Educació signat amb CCOO i UGT

El 94,9% dels 42.965 docents que han participat en la consulta impulsada per USTEC, juntament amb la CGT i la Intersindical, han rebutjat l’acord que el Departament d’Educació va signar dilluns amb CCOO i UGT. La votació, oberta dimarts i tancada aquest divendres a les 8 h, s’adreçava a tot el professorat de l’educació pública.
Segons USTEC, la participació equival aproximadament a la meitat de la plantilla estructural. Dels votants:
40.780 han rebutjat l’acord i es comprometen a fer vaga
2.185 l’han avalat
El sindicat considera que el resultat “impulsa amb força” les vagues convocades per a la setmana vinent i “obliga el Govern a rectificar i tornar a la taula de negociació”.
Crítiques a l’acord i al Govern
En un comunicat contundent, USTEC ha qualificat l’acord de “farsa” i ha criticat el que anomena el “xou de Palau”, en referència a l’acte de signatura amb CCOO i UGT. Segons el sindicat, el pacte “no resol res” i només busca “tapar el conflicte amb propaganda”.
USTEC exigeix al conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i al president del Govern, Salvador Illa, que rectifiquin i que Educació presenti una proposta “a l’altura del moment”.
El sindicat considera “insuficient” l’acord en aspectes com els salaris, les ràtios, l'escola inclusiva, el currículum i l'estabilització.
Què inclou l’acord signat amb CCOO i UGT?
Tot i el rebuig dels sindicats majoritaris USTEC i Professors de Secundària, així com de la CGT, l’acord amb CCOO i UGT preveu:
Increment del 30% del complement salarial autonòmic fins al 2029
Reducció progressiva de les ràtios
300 milions d’euros addicionals per a l’escola inclusiva
50 euros per pernoctació en sortides
Malgrat això, USTEC considera que el pacte no respon a les necessitats reals del sector i manté la crida a la mobilització.