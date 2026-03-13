SOCIETAT

Més de 40.000 docents catalans rebutgen l’acord d’Educació signat amb CCOO i UGT

USTEC assegura que el resultat reforça les vagues de la setmana vinent i exigeix al Govern que “rectifiqui” i torni a negociar.

Montse Valls

Barcelona | (Publicado 13.03.2026 09:54)

Una imatge de la manifestació de docents amb motiu de la vaga de l'11 de febrer
Una imatge de la manifestació de docents amb motiu de la vaga de l'11 de febrer | ACN

El 94,9% dels 42.965 docents que han participat en la consulta impulsada per USTEC, juntament amb la CGT i la Intersindical, han rebutjat l’acord que el Departament d’Educació va signar dilluns amb CCOO i UGT. La votació, oberta dimarts i tancada aquest divendres a les 8 h, s’adreçava a tot el professorat de l’educació pública.

Segons USTEC, la participació equival aproximadament a la meitat de la plantilla estructural. Dels votants:

  • 40.780 han rebutjat l’acord i es comprometen a fer vaga

  • 2.185 l’han avalat

El sindicat considera que el resultat “impulsa amb força” les vagues convocades per a la setmana vinent i “obliga el Govern a rectificar i tornar a la taula de negociació”.

Crítiques a l’acord i al Govern

En un comunicat contundent, USTEC ha qualificat l’acord de “farsa” i ha criticat el que anomena el “xou de Palau”, en referència a l’acte de signatura amb CCOO i UGT. Segons el sindicat, el pacte “no resol res” i només busca “tapar el conflicte amb propaganda”.

USTEC exigeix al conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i al president del Govern, Salvador Illa, que rectifiquin i que Educació presenti una proposta “a l’altura del moment”.

El sindicat considera “insuficient” l’acord en aspectes com els salaris, les ràtios, l'escola inclusiva, el currículum i l'estabilització.

Què inclou l’acord signat amb CCOO i UGT?

Tot i el rebuig dels sindicats majoritaris USTEC i Professors de Secundària, així com de la CGT, l’acord amb CCOO i UGT preveu:

  • Increment del 30% del complement salarial autonòmic fins al 2029

  • Reducció progressiva de les ràtios

  • 300 milions d’euros addicionals per a l’escola inclusiva

  • 50 euros per pernoctació en sortides

Malgrat això, USTEC considera que el pacte no respon a les necessitats reals del sector i manté la crida a la mobilització.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer