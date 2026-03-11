‘No puc més’, el curtmetratge sobre salut mental de l’Escola Mansuet de Collbató que guanya premis

L’Escola Mansuet de Collbató ha estat finalista al Festival Internacional de Cinema en Català, el FICCAT, en la categoria de centres educatius amb el curtmetratge “No puc més”. La producció, creada per alumnes de sisè de primària, aborda en menys de nou minuts el complex món de la salut mental i posa el focus en l’angoixa, l’ansietat i la importància de demanar ajuda.
Anna Grabalosa, mestra del centre i responsable del projecte, explica que per a l’escola “és un honor” poder portar el nom del centre més enllà de l’aula i mostrar el talent de l’alumnat. Segons destaca, es tracta d’un treball col·lectiu que implica tot el grup i que culmina un procés pedagògic que fa anys que desenvolupen al centre.
Educació mediàtica i pensament crític a l'aula
El curt parteix de situacions reals compartides pels mateixos alumnes. Durant el procés creatiu van posar en comú experiències vinculades a l’angoixa i als atacs d’ansietat. A partir d’aquestes vivències, van iniciar una recerca d’informació per entendre millor què és la salut mental i com es pot gestionar.
Els alumnes expliquen que han après la importància de contrastar la informació i de no donar per certes totes les notícies que circulen a les xarxes socials. Diego Lizandra, càmera i realitzador del curt, assegura que sovint cal comprovar les informacions en mitjans fiables perquè “moltes vegades és fals, no diuen la veritat”. Aquesta mirada crítica forma part del treball d’educació mediàtica que impulsa el centre.
Grabalosa subratlla que l’objectiu no és només formar consumidors d’informació, sinó creadors de contingut responsables, capaços de generar un impacte positiu a la societat. El projecte de curtmetratges, que ja acumula més d’una dècada de trajectòria a l’escola, ha abordat altres temàtiques com el bullying, la igualtat de gènere o els riscos de les xarxes socials.
Reconeixement al FICCAT i continuïtat del projecte
La notícia de la nominació al FICCAT va ser rebuda amb emoció per part de l’alumnat, que assegura que no esperava que el seu projecte arribés tan lluny. El reconeixement consolida una iniciativa educativa que ha participat en diversos festivals i que també ha estat premiada en altres certàmens vinculats a l’àmbit educatiu.
L’escola preveu donar continuïtat al projecte i continuar adaptant-lo a cada promoció d’alumnes. A més, treballa en la creació de nous espais com projectes de pòdcast i ràdio escolar per reforçar l’educació mediàtica i el benestar digital.