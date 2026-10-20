Mario Lara Mijares: Un mexicà enamorat del català

En Mario Lara Mijares se sent molt orgullós del català que ha aconseguit parlar em menys d'un any d'estada a Barcelona. Ell té clara una premissa: allà on vas, fes com veuràs. Ho va defensar fa un temps a la xarxa social Instagram, on després de viralitzar-se un primer vídeo parlant en català, va rebre nombrosos retrets i insults per intentar negar la seva identitat mexicana o de tenir el castellà com a llengua materna. Ell no s'esperava tenir aquesta allau de gent emprenyada perquè hagi après català i els recorda que "Quan arribes a un lloc que no és el teu, qui s'ha d'adaptar ets tu, no ells a tu". I considera que el mínim que pot fer és respectar totes les llengües que conviuen amb naturalitat a Catalunya i que són oficials del territori.
Començar de zero
En Mario va arribar a Barcelona decidit a començar una nova vida, després d'haver visitat en diferents ocasions Catalunya, on hi viu un cosí des de fa més de quinze anys. Aquelles visites van ser suficients perquè s'enamorés del país i, especialment, de Barcelona. "Vaig decidir venir a viure aquí, a la ciutat dels meus somnis", ha explicat a La Ciutat. Ho va fer als trenta anys, sense feina i sense tenir un màster. Abans de marxar de Mèxic va vendre el cotxe i bona part de les seves coses per poder començar de zero.
El català que enamora
El que més ha marcat la seva arribada a Catalunya ha estat la relació amb la llengua. En Mario va començar a estudiar català pel seu compte l'any 2024, quan es va descarregar l’aplicació Duolingo. Posteriorment, el setembre de l'any passat, es va matricular als cursos del Consorci de Normalització Lingüística. En només un any, ha assolit un nivell de català que sorprèn molts dels qui l’escolten. Ell assegura que el que més el va atreure de la llengua va ser "la sonoritat i la musicalitat".
Reconeixement institucional
A banda de la llengua, reconeix que una de les coses que més li agraden de Catalunya és el menjar. També defensa que la gent és molt més propera del que sovint es diu. La seva activitat a les xarxes socials li ha permès començar a col·laborar amb marques i participar en diferents projectes. Enguany, a més, ha estat un dels dos guanyadors de la segona edició de la convocatòria de 'Crida d'idees culturals pel català' mpulsada per la Fundació Carulla. El seu projecte està relacionat amb la creació de continguts audiovisuals per fomentar l'aprenentatge del català. Amb tot, fa unes setmanes que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, l'ha rebut a la Casa Consistorial, a la plaça de Sant Jaume.