'MAMMA MIA!' fa vibrar diferents generacions en un musical que repassa una banda sonora compartida

El 6 d'abril del 1974, ABBA va participar al Festival de la Cançó d'Eurovisión, celebrat aquell any a Brighton, al Regne Unit (a Guayominí). La formació sueca es va presentar al certamen amb el tema 'Waterloo' i va guanyar-lo. Va ser la primera victòria de Suècia en un concurs que li ha acabat donant molts alegries al llarg de la història. Els suecs i les sueques poden estar ben orgullosos i orgulloses d'una formació que ha portat la bandera del país a tot el món. És la que formaven Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog i Anni-Frid Lyngstad. Tots quatre van fer màgia durant la dècada dels 70 del segle passat amb un seguit de temes musicals que avui gairebé tothom pot cantar o taral·lejar. Alguns d'aquests temes -els més emblemàtics- formen part del musical 'MAMMA MIA!', que es pot gaudir al Teatre Tívoli de Barcelona.
Una mare, una filla i...
L’espectacle explica la història de la Donna Sheridan, una dona forta, independent i emprenedora que regenta un petit hotel en una illa grega. La seva filla, la Sophie, està a punt de casar-se i vol descobrir qui és el seu pare. El problema és que la Donna va viure un estiu d’amor i passió amb tres homes diferents: Sam Carmichael, Bill Anderson i Harry Bright. La Sophie convida els tres possibles pares al casament sense avisar la seva mare i, a partir d'aquí, el passat torna a la vida de la Donna amb una combinació d'embolics, tendresa i moltes cançons inoblidables.
Una història d'amor, d'amistat i de segones oportunitats
Interpretada per Anna Lagares, la Donna és una dona que ha tirat endavant tota sola i que es veu obligada a enfrontar-se als records de joventut i als canvis que comporta veure com la seva filla es fa gran i marxa de casa. "És una dona forta, valenta i decidida, però també té moments de vulnerabilitat i de por", explica Lagares, que assegura que se sent molt identificada amb el personatge. La protagonista està acompanyada de les seves dues grans amigues, la Tanya i la Rosie, interpretades per Mireia Portas i Noemí Gallego. Les dues actrius aporten bona part de l'humor i de la vitalitat de l'espectacle, especialment en moments tan celebrats com la interpretació de Chiquitita. Noemí Gallego viu aquesta nova etapa de 'MAMMA MIA!' d'una manera molt especial, ja que ja havia format part del repartiment de l'anterior producció del musical fent el paper de Sophie. Mireia Portas, per la seva banda, destaca la comunió que es crea amb el públic, especialment durant el concert final. I bromeja dient que li encantaria poder-se llevar un dia i dir "em compro el Tívoli!, t'imagines?". I és que s'hi sent com a casa.
Un musical renovat que manté l'essència
La nova producció incorpora canvis en les coreografies, l’escenografia i la direcció dels personatges. El resultat és un espectacle més fresc i dinàmic que manté tota l'essència de les cançons d'ABBA. Lucia Pemán interpreta la Sophie, la jove que està a punt de casar-se i que desencadena tota la trama, mentre que Marc Ribalta dona vida a l’Sky, el seu promès. Per a ell, formar part de 'MAMMA MIA!' és complir un somni d'infantesa: va créixer escoltant les cançons d’ABBA i veient la pel·lícula, i ara les interpreta cada nit damunt de l'escenari. El públic també té un paper fonamental en l'espectacle. Molts espectadors canten les tornades, ballen des de les butaques i acaben participant d'una gran festa col·lectiva al ritme de Dancing Queen.
Un quart de segle en cartell
25 anys després de la seva estrena a Londres, 'MAMMA MIA!' segueix sent un dels fenomens teatrals més grans que s'hagin vist. Ha estat traduït a més de 15 llengües i ha estat aplaudit per més de 70 milions d'espectadors a tot el món. Va ser, a més, portat al cinema, convertint-se en una de les pel·lícules més taquilleres de tots els temps. Aquí, l'èxit del musical també va ser rotund des de la seva estrena el 2004 i després de més de 20 anys triomfant a les seves 3 diferents produccions, 'MAMMA MIA!' s'ha convertit en el musical de més recorregut en la història d'Espanya.
Cançons que traspasen generacions
ABBA és un dels grups més importants de la història. Amb més de 400 milions de discos venuts, la seva vigència és indiscutible. Les seves cançons es van convertir en hits al món sencer. I se les saben de memòria persones de 90 anys i criatures de 10. Aquí hi tenen a veure dos factors. El primer, unes cançons d'alta qualitat i impacte. El segon: un musical que també ha estat pel·lícula i que les ha fet arribar al gran públic. Dancing Queen supera els 2.100 milions de reproduccions, sent la primera cançó del grup suec a trencar la barrera dels 2 mil milions d'streams a Spotify. El vídeo a YouTube supera els 1.000 milions de visualitzacions. Va aconseguir aquesta fita convertint-se en la segona cançó més antiga de la història a unir-se al selecte club del bilió (One Billion Views Club) de la plataforma.