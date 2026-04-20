Llibreters, floristes i flequers es conjuren per fer història aquest Sant Jordi

Si una cosa tenim clara els catalans i les catalanes, és que a la tradició del llibre, la rosa i el pa per Sant Jordi, mai no s'hi pot fallar. Ho demostren les dades del Gremi de Floristes, que té la previsió que gairebé hi hagi una rosa per cada persona. Des del Gremi de Llibreters també es mostren optimistes davant d'una jornada que promet ser històrica i que suposa un dels dies més importants per als venedors de llibres. I al costat d'aquests dos gremis, el de flequers, que se suma a la festa amb un pa que té la seva història de creació i que com tot el d'aquesta festa, és unic i irrepetible.
📚 Els llibreters, optimistes sense posar-hi xifres
Els llibreters afronten la diada amb optimisme contingut i eviten parlar de rècords. El gerent del Gremi de Llibreters, Marià Marín, defensa que el més important és "la consolidació d’una festa única al món", capaç de mobilitzar prop d’un milió de persones al llarg del dia al cap i casal de Catalunya. Marín ha remarcat la complexitat logística d’un Sant Jordi "festiu sense ser festiu", amb parades repartides en set districtes de Barcelona per facilitar la mobilitat, la seguretat i l'accessibilitat. Per fortuna, aquesta és una festa que es viu a tots els racons del país i que també tindrà gran intensitata la resta de capitals de província.
🌹 7 milions de roses i cap és catalana
Pel que fa a les roses, els floristes calculen que aquest Sant Jordi es vendran uns 7 milions d'unitats a tot Catalunya. Tot i això, el president del Gremi de Floristes, Joan Guillén, ha advertit que aquesta ha de ser "la diada del punt d¡inflexió" contra l'intrusisme laboral.. Segons Guillén, només una tercera part de les roses es venen a través del sector professional, mentre que la resta provenen de canals no regulats, amb productes de baixa qualitat i poc sostenibles. La majoria de roses provenen de Colòmbia i l'Equador.
🥖 El pa que completa la diada
La gastronomia també té un paper fonamental en aquesta festivitat gràcies al Gremi de Flequers de Barcelona. El seu president, Jaume Bertran, ha defensat la vigència del Pa de Sant Jordi, un producte que, tot i ser "senzill" d'ingredients, requereix una elaboració laboriosa per aconseguir les quatre barres característiques. Amb una recepta basada en la sobrebrassada, el formatge i les nous,