"La línia Madrid-Barcelona és segura": crida a la calma davant les obres a l'AVE

La possibilitat d'aturar durant entre un i dos anys la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid per executar obres de renovació ha generat inquietud entre els usuaris. El director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, considera que un tall d'aquestes característiques seria "inassumible". En una entrevista a 'La Brúixola', Salmerón ha explicat que la línia, inaugurada fa més de vint anys, necessita una "gran renovació" dels seus elements, però ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat: "En cap moment s'ha posat en risc la seguretat de circulació".
L'expert ha atribuït la preocupació generada en els darrers dies a un "greu error de comunicació" per part del ministre de Transports, Óscar Puente, i ha insistit que la renovació no s'ha de relacionar amb problemes de seguretat. "Hem de donar un missatge molt clar que la línia d'alta velocitat Madrid-Barcelona és segura", ha remarcat. Salmerón també s'ha mostrat contrari a reproduir l'anomenat model alemany. Segons ha explicat, a Alemanya els talls totals es fan quan existeixen línies alternatives, una situació que no es dona entre Barcelona i Madrid. Això faria molt difícil absorbir els més de 40.000 viatgers que utilitzen diàriament aquest corredor. Per aquest motiu, aposta per concentrar les obres en franges nocturnes, ampliant el temps disponible per treballar a la via i mantenint el servei durant el dia.