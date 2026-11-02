L'oposició acusa el govern espanyol de generar incertesa amb l'AVE entre Barcelona i Madrid

La controvèrsia s'ha accentuat per la disparitat de criteris entre el govern espanyol i la Generalitat. Mentre el ministre de Transports, Òscar Puente, va plantejar divendres la possibilitat d'interrompre el servei durant les obres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat partidari de mantenir la circulació dels trens. En una entrevista a la Cadena SER, ha defensat que fins ara les actuacions de millora han estat compatibles amb la prestació del servei i ha apostat per continuar treballant en aquesta línia.
ERC i Junts carreguen contra la falta de manteniment
La diferència de posicionaments entre dos dirigents socialistes ha alimentat les crítiques de l'oposició. Tant la secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, com la líder de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, han assenyalat la manca de manteniment de la xarxa ferroviària com una de les causes dels accidents registrats els darrers mesos.
Les dues dirigents han coincidit a denunciar que la falta d'inversions i de manteniment s'arrossega des de fa anys, tant amb governs anteriors com amb l'actual executiu. Tot i això, les receptes polítiques divergeixen. Junts reclama directament la dimissió del ministre Puente, mentre que ERC prefereix esperar a escoltar les explicacions que oferirà aquest dilluns a la Diputació Permanent del Congrés abans de decidir si exigeix responsabilitats polítiques.
Paral·lelament, Junts ha presentat una denúncia contra Renfe i Adif per l'accident de Gelida, en considerar que hi podria haver hagut negligències derivades d'una falta de manteniment i de mesures de prevenció en matèria de seguretat.
PP, Front Ampli i Vox rebutgen el debat sobre el tancament de la línia
Les crítiques no s'han limitat als partits independentistes. El candidat del PP al Congrés per Barcelona, Xavier García Albiol, i la líder de Front Ampli, Ada Colau, han coincidit a considerar inoportú plantejar ara una possible interrupció del servei de l'AVE entre Barcelona i Madrid.
Tots dos han advertit que obrir aquest debat en l'actual context contribueix a incrementar la preocupació dels usuaris i han reclamat també la dimissió d'Óscar Puente.
En la mateixa línia s'ha expressat Vox. El secretari general del partit, Ignacio Garriga, ha acusat el PSOE de convertir la xarxa ferroviària en una "ruleta russa" i ha defensat la necessitat d'impulsar una auditoria i una transformació profunda del sistema ferroviari.
Sánchez promet recuperar la confiança en l'alta velocitat
Enmig de la polèmica, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat des de Barcelona que treballarà per recuperar la confiança dels ciutadans en el sistema ferroviari d'alta velocitat. Ho ha afirmat durant la seva intervenció al fòrum World in Progress, on també ha anunciat un paquet d'ajudes per a les víctimes de l'accident d'Urda.
La situació de l'AVE Barcelona-Madrid se suma així als diversos fronts oberts que afronta l'executiu espanyol en matèria ferroviària. Mentrestant, totes les mirades estan posades en la compareixença que Óscar Puente farà aquest dimarts a les cinc de la tarda davant la Diputació Permanent del Congrés, on haurà de donar explicacions sobre els incidents que han sacsejat la xarxa ferroviària durant les darreres setmanes.