El Govern condemna el feminicidi d'una dona a Barcelona, el cinquè cas d'enguany a Catalunya

El Departament d'Igualtat i Feminisme ha condemnat el feminicidi d'una dona aquest dimecres a Barcelona, el cinquè cas de violència masclista mortal registrat a Catalunya aquest 2026.
Segons les dades de la conselleria, aquest any s'han comptabilitzat cinc dones assassinades per violència masclista. L'any passat es van registrar onze feminicidis, corresponents a deu dones assassinades i un cas de feminicidi vinculat.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat el crim i ha traslladat el seu suport als familiars de la víctima. També ha remarcat que la violència masclista és una realitat que la societat no pot permetre que continuï produint-se i ha defensat que combatre-la és una responsabilitat col·lectiva.
La víctima va ser trobada morta a Nou Barris
Els fets es van conèixer aquest dimecres al matí, quan efectius dels Mossos d'Esquadra i dels Bombers van accedir a un domicili del districte de Nou Barris després de rebre l'avís d'una persona que alertava que hi havia una dona que no responia.
A l'interior de l'habitatge, els serveis d'emergència van localitzar el cos sense vida de la víctima amb signes de violència.
Poques hores després, un home es va presentar en una comissaria de la Policia Municipal de Madrid i va confessar haver matat la seva exparella. La policia va procedir a la seva detenció com a presumpte autor dels fets.
Minut de silenci i activació del protocol de dol
L'Ajuntament de Barcelona ha condemnat "fermament" l'assassinat i ha convocat aquest dijous un minut de silenci a la plaça Sant Jaume i davant dels edificis municipals.
El consistori també ha activat el protocol de dol previst per als casos de violència masclista i ha mobilitzat equips del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) per oferir atenció psicològica i acompanyament a l'entorn de la víctima.
Des de l'any 2012, quan es van començar a recopilar dades oficials, Catalunya ha registrat 164 feminicidis relacionats amb les violències masclistes, entre dones, infants i adolescents.
El Departament d'Igualtat i Feminisme ha recordat que les víctimes o persones de l'entorn poden adreçar-se al telèfon 900 900 120, gratuït i confidencial, i que en situacions d'emergència cal trucar al 112. També ha fet una crida al respecte de la intimitat de la víctima i dels seus familiars.