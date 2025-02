Les paraules de la setmana són 'cocodril', 'botes' i 'xàfec'

'Cocodril' apareix a la cançó 'El ataque de las chicas cocodrilo', de Hombres G, que és un dels grups preferits de la Miriam Franch. Però també apareix a 'Crocodile rock', de Sir Elthon John, un tema que va ser llançat el 27 d'octubre de 1972 al Regne Unit i el 20 de novembre d'aquell any als Estats Units. Va ser el primer gran èxit del cantant britànic i està inclòs a l'exitós LP "Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player".

Les botes de Nancy Sinatra

La Montse Valls ens porta també aquesta setmana la paraula 'botes', que protagonitza la cançó 'These boots are made for walking', que va interpretar i popularitzar Nancy Sinatra, filla del gran Frank Sinatra. Un tema que va ser fet perquè el cantés un home, però al qual va acabar posant veu ella. Una altra cançó country sobre botes és 'Austin (Boots Stop Workin')', de Dasha. Aquest tema va ser un fenomen l'any passat a TikTok amb diferents balls protagonitzats pels usuaris.

Un xàfec és un 'aguacero'

Els xàfecs són sempre inspiradors i a alguns grups els ha fet crear cançons amb aquesta paraula, com per exemple a Mishima, que al 2017 van composar i publicar 'Menteix la primavera'. Txarango també va parlar a 'Aguacero' d'aquest fenomen meteorològic.