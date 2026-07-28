Les organitzacions agràries Unió de Pagesos i Asaja adverteixen que la sobrepoblació de conills continua provocant una situació "insostenible" al camp català i asseguren que les mesures anunciades pel Departament d'Agricultura arriben tard i són insuficients. En una entrevista a La Ciutat d'Estiu, el coordinador d'Unió de Pagesos a la Plana de Lleida, Néstor Serra, i el president d'Asaja, Pere Roqué, han valorat el nou pla de xoc que el conseller Òscar Ordeig posarà en marxa aquest mes d'agost després de reunir-se amb les organitzacions agràries. La magnitud del problema queda reflectida en una dada: en els darrers vuit mesos s'han eliminat més de 270.000 conills, una xifra que, asseguraen, "ni tan sols serveix per començar" perquè la població continua creixent a un ritme molt superior. Els representants del sector recorden que aquests animals no només malmeten cultius de cereal, fruiters, ametllers o pistatxers, sinó que també poden afectar la salut pública a través de paràsits i provoquen desperfectes en infraestructures com talussos d'autovies i de les línies d'alta velocitat.
Les organitzacions agràries reclamen mesures urgents al Govern davant la plaga de conills
Unió de Pagesos i Asaja consideren insuficient el nou pla de xoc anunciat pel Departament d'Agricultura i demanen actuacions immediates arreu de Catalunya.
Els conills salvatges estan posant contra les cordes els agricultors i la seva activitat