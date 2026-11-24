Josep Maria Jové i Lluís Salvadó continuaran, de moment, sense l'amnistia. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha rebutjat reconsiderar la seva decisió i manté les qüestions prejudicials plantejades davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'aplicació de la llei. La decisió allarga la situació judicial dels dos dirigents republicans, que continuen pendents de la resolució europea.
Jové i Salvadó s'han convertit ara en els únics dirigents polítics vinculats al procés que mantenen causes judicials obertes, després que el Tribunal Suprem arxivés definitivament aquest dilluns la causa contra Carles Puigdemont en aplicar-li l'amnistia.
Davant d'aquest escenari, el president d'ERC, Oriol Junqueras, ha demanat a la resta de formacions independentistes que expressin la seva solidaritat amb els dos dirigents republicans i facin front comú davant la situació judicial que encara afronten.
Mentrestant, el Govern defensa una lectura diferent de l'amnistia de la que fan Junts i el mateix Puigdemont. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, reivindica la norma com una eina per afavorir la cohesió i la convivència, i rebutja interpretar-la com una derrota de l'Estat. A més, assegura que, quan torni a Catalunya, Puigdemont rebrà el mateix tracte institucional que qualsevol altre expresident de la Generalitat.
Paneque també defineix l'amnistia com un punt de partida per abordar el conflicte polític existent entre una part de l'independentisme i l'Estat. Des de l'oposició, però, Vox manté les crítiques. La seva número tres, Carina Mejías, acusa el president del Govern, Pedro Sánchez, d'haver cedit davant l'independentisme per mantenir-se al poder.
Per la seva banda, al PP creixen les veus que consideren que la derogació de la llei ha deixat de ser una prioritat política, ja que una eventual eliminació de la norma no permetria reobrir les causes que ja han estat definitivament arxivades pels tribunals.