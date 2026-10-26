La Guàrdia Urbana reclama fins a 4.800 agents després dels aldarulls de Barcelona

La secció sindical de CSIF a la Guàrdia Urbana de Barcelona considera que els efectius desplegats durant els aldarulls de dissabte al centre de la ciutat van ser insuficients per afrontar una situació que qualifica d’“alt risc”.
El seu secretari general, Eugenio Zambrano, ha defensat que els incidents es podien preveure a partir de la informació que circulava a les xarxes socials i ha reclamat analitzar què va fallar en la planificació del dispositiu. Segons el representant sindical, tant els Mossos d’Esquadra com la Guàrdia Urbana eren conscients que la jornada podia derivar en greus alteracions de l’ordre públic.
Per això, considera que cal reforçar les unitats especialitzades i augmentar la capacitat preventiva dels cossos policials. CSIF sosté que Barcelona compta actualment amb uns 3.500 agents, una xifra que considera insuficient per a una ciutat de les dimensions i l’activitat de la capital catalana. El sindicat xifra les necessitats de la plantilla entre 4.500 i 4.800 efectius.
De cara a les pròximes mobilitzacions convocades a la ciutat, el sindicat reclama més recursos humans i materials per garantir la seguretat dels ciutadans, dels comerciants i dels mateixos agents policials.