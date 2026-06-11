Els papes a Catalunya: quatre dècades de benediccions

Espanya s’ha consolidat com una de les destinacions més freqüentades pel pontífex. A La Ciutat, repassem els detalls de cadascuna d'aquestes estades a casa nostra. No va ser fins fa 44 anys que un cap de l'Església va obrir camí fora de les fronteres italianes. Qui va posar la pica a flandes va ser Karol Wojtyla, és a dir, Joan Pau II, que va aterrar a Madrid el 31 d'octubre del 1982. Des de llavors, va fer cinc visites més a Espanya, recorrent-se pràcticament tota la geografia nacional. A Barcelona, va passar pel monestir de Montserrat i per la Sagrada Família, traçant el mateix recorregut que ha fet en la seva primera visita com a papa Robert Francis Prevost, és a dir, Lleó XIV. Entre aquestes visites, hi hem d'afegir la de Benet XVI al 2010, que va servir per consagrar el temple ideat per l'arquitecte Antoni Gaudí, de qui s'acaba de commemorar el centenari de la seva mort aquest 10 de juny amb la benedicció que ha fet el pontífex actual a la Torre de Jesucrist, que s'ha coronat aquest 2026.