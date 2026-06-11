DE JOAN PAU II A LLEÓ XIV

Els papes a Catalunya: quatre dècades de benediccions

La de Lleó XIV és la novena visita papal a Espanya després de quinze anys d'absència. Des del 1982 fins al 2011, els papes han estat aquí en vuit ocasions, i cada estada ha passat de ser un esdeveniment religiós a ser una cita social i de masses.

Robert Calvo

Barcelona |

Espanya s’ha consolidat com una de les destinacions més freqüentades pel pontífex. A La Ciutat, repassem els detalls de cadascuna d'aquestes estades a casa nostra. No va ser fins fa 44 anys que un cap de l'Església va obrir camí fora de les fronteres italianes. Qui va posar la pica a flandes va ser Karol Wojtyla, és a dir, Joan Pau II, que va aterrar a Madrid el 31 d'octubre del 1982. Des de llavors, va fer cinc visites més a Espanya, recorrent-se pràcticament tota la geografia nacional. A Barcelona, va passar pel monestir de Montserrat i per la Sagrada Família, traçant el mateix recorregut que ha fet en la seva primera visita com a papa Robert Francis Prevost, és a dir, Lleó XIV. Entre aquestes visites, hi hem d'afegir la de Benet XVI al 2010, que va servir per consagrar el temple ideat per l'arquitecte Antoni Gaudí, de qui s'acaba de commemorar el centenari de la seva mort aquest 10 de juny amb la benedicció que ha fet el pontífex actual a la Torre de Jesucrist, que s'ha coronat aquest 2026.

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