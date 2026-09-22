"Els infants estan desprotegits davant la tecnologia digital"

El vicepresident d'Adolescència Lliure de Mòbils, Xavier Casanovas, ha celebrat a 'La Brúixola' el compromís del Govern de regular l'ús de les pantalles entre els menors i de prohibir la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Tot i això, ha advertit que les mesures anunciades només seran efectives si es tradueixen en canvis legislatius concrets i en un canvi cultural més ampli. Casanovas considera que la Generalitat fa "una passa més en la direcció" que reclama la plataforma des de fa anys: "Anem posant límits i situant la tecnologia digital al lloc que li pertoca".
Malgrat això, ha recordat que la irrupció de la intel·ligència artificial als centres educatius ja és una realitat i que els efectes sobre l'aprenentatge preocupen cada vegada més. De fet, ha arribat a assegurar que permetre l'accés a la IA a partir dels 14 anys podria ser "massa d'hora", ja que, segons ha dit, l'impacte de la tecnologia també es detecta en etapes posteriors, inclosa la universitat. El representant de l'entitat també ha reclamat més protecció per als menors davant les grans plataformes digitals. "Els nostres fills i filles estan desprotegits ara mateix davant de la tecnologia digital", ha afirmat, tot assenyalant que les empreses tecnològiques "es lucren a base d'abusar dels drets dels infants".