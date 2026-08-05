Els creueristes només representen el 2,5% dels visitants de Barcelona

En una entrevista a #LaCiutatdEstiu, el professor de la Universitat de Girona i coautor de l'estudi,Josep Maria Espinet, ha defensat que l'objectiu de la recerca és "mesurar el volum, la intensitat i la pressió del turisme de creuers amb criteris científics i objectius".
Només superen el 5% en una trentena de dies l'any
L'estudi constata que els creueristes només superen el 5% dels visitants en 32 dies de l'any. En una jornada mitjana del 2024 van arribar uns 10.000 passatgers de creuer, dels quals aproximadament 4.400 eren de trànsit, és a dir, visitants que passen unes hores a la ciutat abans de continuar el viatge. Espinet admet que en determinats dies l'arribada simultània de milers de passatgers és visible en espais com la Rambla, però recorda que es tracta d'episodis puntuals i de curta durada. A més, assegura que només hi ha una trentena de dies en què els creueristes de trànsit superen els 10.000 visitants.
Com ho han mesurat?
Una de les principals novetats de la investigació és la metodologia emprada. L'equip investigador ha utilitzat dades anonimitzades obtingudes a través de les antenes de telefonia, facilitades per Telefónica Tech, combinades amb informació del Gremi d'Hotels de Barcelona. Això ha permès analitzar els moviments de persones per barris i franges horàries amb un nivell de detall superior al dels estudis basats en enquestes. Segons Espinet, aquestes dades són "totalment fiables" i permeten disposar d'una fotografia molt més precisa de la realitat turística de Barcelona.
Una gestió basada en dades
Espinet també considera que el fet que l'arribada dels creuers es conegui amb anys d'antelació facilita la planificació. Segons explica, les administracions saben amb temps quants passatgers arribaran i quin perfil tindran. I aquest, explica el professor, és un fet clau. que permet una millor gestió dels fluxos turístics. El coautor de l'estudi conclou que les decisions sobre la gestió turística haurien de fonamentar-se cada vegada més en dades objectives i no només en percepcions, aprofitant les possibilitats que ofereixen el big data i la intel·ligència artificial.