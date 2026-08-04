Els avis i les àvies han fet màgia als pobles de tot el país amb un llibre a la mà

Hi ha estius que no s'obliden mai. No tant pels llocs on vam anar, sinó per les persones amb qui els vam compartir. A la secció 'Un Pueblo Es' de La Ciutat d'Estiu, Fran Toro ha tornat a convertir la literatura en una màquina del temps per portar els oients fins als pobles de la infantesa.
El primer llibre protagonista ha estat 'El pequeño libro de los abuelos', de l'il·lustrador Óscar Alonso, conegut artísticament com a 72 Kilos i publicat per Penguin Libros. Es tracta d'una obra tendra, plena d'il·lustracions senzilles però profundes, que retrata la relació entre avis i nets amb una delicadesa extraordinària.
El segon llibre és 'The NeverEnding Story'. En Fran Toro parla de la pel·lícula que es pot veure al cinema d'estiu i també de la novel·la original de Michael Ende, publicada el 1979 i convertida amb els anys en un autèntic clàssic universal, traduït a desenes d'idiomes i encara avui capaç de captivar noves generacions. L'edició il·lustrada d'Alfaguara recupera tota la força d'una obra que combina fantasia i realitat a través del viatge d'Atreyu i de l'Emperadriu Infantil, però que, sobretot, reivindica el poder inesgotable de la imaginació.