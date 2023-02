Una eliminatoria de altura

La segunda parte que ofrecieron ambos equipos fue extraordinaria, muy típica británica, de un ida y vuelta constante y una sensación de vértigo en el terreno de juego, que se plasmó en numerosísimas oportunidades, en un juego, algo alocado y espectacular para los aficionados. Se demostró claramente que estamos ante los dos grandes aspirantes a ganar el título y dos equipos ya con un nivel absolutamente de liga de campeones y muy superior. A la mayoría del resto de participantes. En esta competición.

Fue un duelo estratégico, fue un duelo muy táctico, en el que se trató de imponer la tranquilidad y el dominio de la pelota por parte del Barcelona y las transiciones rápidas por parte de los ingleses. El Barcelona encajó dos goles en dos acciones rápidas del Manchester United y de un inconmensurable Rashford, que demostró el extraordinario momento de juego que vive y de cara al gol promediando prácticamente un gol por partido. Cualquiera de los dos equipos pudo haber ganado en realidad, aunque en el arreón final del Barcelona quizás debió haber reportado una mínima renta para el choque de vuelta en Old Trafford, donde la eliminatoria sigue siendo muy igualada y ligeramente favorable para el Manchester United solo por su condición de local, pero futbolisticamente se demostró ayer son dos equipos muy parejos.

En el capítulo negativo en el Barcelona, los errores defensivos la fragilidad y la banda izquierda, por donde entró con mucha libertad Rashford y las dudas que tuvo Koundé cuando jugó como lateral. Eso lo aprovecharon muy bien los ingleses ante la ausencia de un hombre fundamental como Christensen, cuya suplencia sorprendió .

Evidentemente la lesión preocupante de Pedri, jugador fundamental en la semanas que vienen para el devenir de los acontecimientos y cuya ausencia puede usar considerablemente el Barcelona en el partido de la copa del rey frente al real Madrid. La cartulina evitable de Gavi, que conlleva suspensión y que le impedirá estar en el partido de vuelta donde su garra es más necesaria que nunca. Pedirle a Gaby que se contenga y no cometa Faltas es decirle que no juegue como lo suele hacer, lo lleva incorporado y por tanto, aunque parecía un agarrón innecesario, se entiende en el ímpetu que le ponen todas las jugadas en las que participa. La falta de gol de Lewandowski , que aunque trabaja para el resto del grupo tiene un trabajo ingrato y en los últimos tiempos no está cerca del Gol.

Y el mal arbitraje con una decisión incomprensible de penalty a favor del Barcelona por manos en el área.

En lo positivo, la capacidad de reacción final del equipo, creyendo ante un rival poderoso que podía remontarle el partido, pese a las ausencias ya entre otros de Pedri Dembele o Busquets. el estado de forma de Raphinha coronado con un gol y con un feo desplante del que luego se arrepintió al ser sustituido

Los minutos de Ansu prometedores y que invitan a pensar que puede ser también importante en las próximas semanas en las que a lo mejor el técnico se ve obligado a cambiar el sistema de juego. Ter Stegen alternó luces y sombras comenzó muy bien pero pudo ser algo más en los goles. También es entendible que llevo una temporada impresionante que no va a empañar estas acciones.

Lo dicho, nos queda un partido de vuelta apasionante, trepidante, tremendamente igualado y sin un favorito claro en el que el Barcelona por encima de todo debe tratar de sobreponerse a las ausencias de dos centrocampistas tan importantes como son Pedri y Gavi.

El oficio de Busquets debe paliar esas bajas y demostrar que la línea defensiva se ha curtido lo suficiente como para aprobar lo que va a ser una auténtica prueba de fuego ni más ni menos que Old Trafford.