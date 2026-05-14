L'actualitat a debat

La tertúlia d’avui posa el focus, en primer lloc, en la crisi oberta al Departament d’Educació. La vaga del sector i la manca d’acord entre sindicats i la consellera Esther Niubó evidencien un conflicte enquistat, amb noves mobilitzacions sobre la taula i més de mil centres adherits a protestes que podrien impactar directament en el dia a dia de l’alumnat. El debat girarà al voltant de la capacitat real de pressió dels docents, el marge de maniobra del Govern i les vies per desbloquejar una situació que continua deteriorant-se.
En paral·lel, també analitzarem la controvèrsia generada per la suposada infiltració de dues agents dels Mossos d’Esquadra en una assemblea educativa, un cas que ha arribat al Parlament amb disculpes institucionals però també amb fortes crítiques de l’oposició, que parla de vulneració de drets fonamentals. Tot plegat, en un context polític tensat encara més per la negociació dels pressupostos, on Esquerra Republicana ha situat nous condicionants com la línia orbital. Una combinació de factors que dibuixa una setmana política especialment intensa i plena d’interrogants.