El 60% de les infermeres es planteja abandonar l'ofici

La jornada del 12 de maig, impulsada pel Consell Internacional d’Infermeres des de l’any 1974, compta amb la participació de 130 associacions d’arreu del món i visibilitza un col·lectiu majoritàriament femení que continua arrossegant greus desigualtats laborals i de reconeixement. De fet, prop del 60% de les infermeres es plantegen abandonar la professió, una dada que alerta sobre la fragilitat d’un pilar essencial del sistema sanitari.
💉 Una professió feminitzada i mirada des del prejudici
Tot plegat ho ha explicat a La Ciutat l'Àlex Marieges, membre de la junta del Col·legi Oficial d'Infermeres de Barcelona, explica que el fet que només entre el 10 i el 15% del col·lectiu estigui format per homes "ha tingut conseqüències històriques en la valoració professional de la infermeria". Ell fa un quart de segle que conviu amb les seves companyes i assegura que "el fet de ser un món de dones ens ha fet pagar un preu professional molt alt, sobretot a les meves companyes". Marieges ha denunciat els múltiples prejudicis que encara envolten la professió, sovint reduïda erròniament a un paper auxiliar, malgrat ser una figura clau en totes les etapes de la vida de les persones.
🩺 Infermeria: una carrera científica i universitària
L'Àlex Marieges sent la necessitat de recordar que "la infermeria és una professió científica, amb formació universitària plena". L'accés a la universitat data de 1977 i, des de 2010, els estudis d’infermeria són un grau universitari, amb possibilitat de màsters, especialitats i doctorats. "Tenim cada cop més infermeres doctores. L’art de tenir cura és un art professionalitzat, amb una ciència darrere que ens avala", ha remarcat ell, que avui exerceix de portaveu de totes les infermeres de Catalunya i que lamenta que encara hi hagi un alt desconeixement social sobre el nivell de formació i responsabilitat del col·lectiu. Un fet que contribueix a la manca de reconeixement.
🌡️ Dels aplaudiments a les agressions
En aquest Dia Internacional de la Infermeria també s'ha volgut recordar el paper fonamental d'aquestes professionals durant la pandèmia de la Covid-19, un moment en què van rebre aplaudiments i reconeixement públic. No va ser així internament, perquè aquell suport popular no s’ha traduït en millores estructurals: "després la vida segueix, però nosaltres continuem amb la lluita: per les condicions laborals i pel reconeixement", afirma Àlex Marieges, que també lamenta que sobresurtin tant les agressions contra les professionals de la sanitat els darrers temps. Al 2025 es van registrar 3.039 agressions a professionals sanitaris a Catalunya, el 78% de les quals a dones, especialment infermeres.