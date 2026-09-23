Catalunya aposta per la medicina personalitzada amb noves tecnologies d’impressió 3D

La impressió 3D aplicada a la medicina fa un nou pas endavant a Catalunya. L’Hospital Clínic de Barcelona, l’Hospital del Mar i el Consorci de la Zona Franca han posat en marxa un projecte conjunt que permetrà transformar necessitats clíniques concretes en peces i models personalitzats per millorar l’atenció als pacients.
La tecnologia ja s’utilitza per reproduir òrgans, tumors o estructures anatòmiques que ajuden els cirurgians a preparar intervencions complexes abans d’entrar al quiròfan. Segons els responsables del projecte, Toni Gilabert director d'innovació de l'Hospital del Mar, i Jorge Fernández, director d'innovació de l'Hospital Clínic, aquests models permeten reduir el temps quirúrgic i augmentar la precisió de les operacions, amb beneficis tant per als professionals com per als pacients.
Les aplicacions principals se centren en tres àmbits: l’assistència sanitària, amb la planificació de cirurgies personalitzades; la docència i la formació, amb simulacions per a estudiants i professionals; i la recerca, amb el desenvolupament de nous materials i dispositius mèdics.
A curt termini, els hospitals treballen per obtenir les certificacions necessàries que permetin fabricar pròtesis i altres productes sanitaris destinats directament als pacients. Mentrestant, la tecnologia ja s’utilitza en tasques de simulació i entrenament clínic.
Els impulsors de la iniciativa destaquen que el gran valor del projecte és la col·laboració entre metges, enginyers biomèdics, especialistes en imatge mèdica i experts en innovació. Un model de treball compartit que aspira a créixer i incorporar nous centres sanitaris per convertir Catalunya en un referent de la impressió 3D aplicada a la salut.