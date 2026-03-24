Es busquen opositors amb ganes de tenir un sou assegurat i plaça fixa

Els responsables des les autoescoles catalanes s'han passat molts anys avisant que la situació que es viu ara mateix a Catalunya, acabaria desencadenant-se. I des de fa uns mesos, han redoblat els esforços per intentar canviar les coses. La darrera acció ha estat aquest dilluns al Congreso de los Diputados, a Madrid. Allà, el president de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, Raül Viladrich, ha instat la Direcció General de Trànsit a implementar mesures immediates per resoldre aquest problema que deixa 85.645 alumnes en llista d'espera per fer l'examen pràctic de conducció. Ho ha explicat a La Ciutat.
🛑 Només arriben 15 de les 44 places convocades
Un dels punts més preocupants, assenyala Viladrich, és que l’any 2025 estaven assignades 44 places d'examinador per a Catalunya, però només se n'han cobert 15. Les 29 restants han quedat buides perquè els aspirants destinats a aquesta comunitat autònoma han renunciat a la plaça o no s’hi han acabat incorporant. El motiu principal és que "a Catalunya no hi ha tradició d'opositar per a l'Estat i molts dels que ho fan prefereixen opositar a la Generalitat" diu el president de les autoescoles catalanes. Això implica que les places estatals solen quedar cobertes per aspirants d'altres territoris d'Espanya que acaben renunciant al trasllat.
🚗 Degoteig de tancaments
L'impacte de la manca d'examinadors ha estat devastador per al sector: 79 autoescoles catalanes han hagut de tancar en els darrers cinc anys. Tot i que no hi ha risc de manca d'oferta a mitjà termini, la Federació considera "molt lamentable" que el col·lapse del sistema d'exàmens hagi condemnat al tancament negocis viables i amb demanda. "Tenim alumnat, tenim professionals i tenim xarxa d'autoescoles. El que no tenim és la capacitat d'examinar", denuncia el president.