CRISI A LES AUTOESCOLES

Es busquen opositors amb ganes de tenir un sou assegurat i plaça fixa

La Federació d’Autoescoles de Catalunya torna a activar totes les alarmes davant d’una situació que ja qualifica de crítica. Actualment hi ha més de 85.000 alumnes pendents de l'examen pràctic del carnet de conduir.

Robert Calvo

Barcelona |

Els responsables des les autoescoles catalanes s'han passat molts anys avisant que la situació que es viu ara mateix a Catalunya, acabaria desencadenant-se. I des de fa uns mesos, han redoblat els esforços per intentar canviar les coses. La darrera acció ha estat aquest dilluns al Congreso de los Diputados, a Madrid. Allà, el president de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, Raül Viladrich, ha instat la Direcció General de Trànsit a implementar mesures immediates per resoldre aquest problema que deixa 85.645 alumnes en llista d'espera per fer l'examen pràctic de conducció. Ho ha explicat a La Ciutat.

Raül Viladrich durant la seva compareixença en comissió al Congreso de los Diputados el 23 de març del 2026

🛑 Només arriben 15 de les 44 places convocades

Un dels punts més preocupants, assenyala Viladrich, és que l’any 2025 estaven assignades 44 places d'examinador per a Catalunya, però només se n'han cobert 15. Les 29 restants han quedat buides perquè els aspirants destinats a aquesta comunitat autònoma han renunciat a la plaça o no s’hi han acabat incorporant. El motiu principal és que "a Catalunya no hi ha tradició d'opositar per a l'Estat i molts dels que ho fan prefereixen opositar a la Generalitat" diu el president de les autoescoles catalanes. Això implica que les places estatals solen quedar cobertes per aspirants d'altres territoris d'Espanya que acaben renunciant al trasllat.

🚗 Degoteig de tancaments

L'impacte de la manca d'examinadors ha estat devastador per al sector: 79 autoescoles catalanes han hagut de tancar en els darrers cinc anys. Tot i que no hi ha risc de manca d'oferta a mitjà termini, la Federació considera "molt lamentable" que el col·lapse del sistema d'exàmens hagi condemnat al tancament negocis viables i amb demanda. "Tenim alumnat, tenim professionals i tenim xarxa d'autoescoles. El que no tenim és la capacitat d'examinar", denuncia el president.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer