‘Book Dating’, la cita literària que connecta lectors que busquen afinitats, i potser, l'amor

En un moment en què moltes històries d’amor neixen amb un ‘match’ digital, Barcelona estrena el Book Dating, una iniciativa de Planeta de Libros que reivindica la trobada analògica entre lectors. Celebrat a la llibreria +Bernat, l’esdeveniment proposa converses de tres minuts entre persones unides per un punt de partida comú: la passió pels llibres. La ideòloga del projecte, Nahir Gutiérrez, explica que la idea va néixer sota el paraigua de Sant Valentí i que la literatura ofereix “una connexió de base” que facilita les afinitats. Per trencar el gel, s’han creat targetes amb preguntes literàries, i la periodista Carmen Juan s’encarrega de dinamitzar l’acte perquè tothom tingui l’oportunitat de parlar amb tothom.
Entre els participants hi ha el Pepe, que hi arriba amb curiositat: “Si hi ha feeling, súper; i si no, almenys hem rigut una estona.” El format ja s’ha provat a Madrid amb èxit i, malgrat la cancel·lació inicial per vent a Barcelona, el 80% dels inscrits han repetit en aquesta nova data. Tot i que la primera edició s’ha orientat a un públic “silver”, tant organitzadors com participants coincideixen que el model podria funcionar també entre joves que busquen espais de trobada més enllà de les pantalles. La intenció és convertir el Book Dating en una cita anual i, si l’experiència creix, ampliar-lo a nous formats i franges d’edat.
Amb llibres, converses i un ambient acollidor, el Book Dating vol demostrar que, més enllà d’algoritmes i aplicacions, encara hi ha espais on la química pot néixer pàgina a pàgina.