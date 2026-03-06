Almudena Olvera, una veu femenina que trenca estereotips entre fogons

Almudena Olvera Ocejo va arribar a la capital catalana empesa pel seu esperit emprenedor i per la nostàlgia dels sabors de casa. Olvera explica que portar un projecte gastronòmic com el seu és “una responsabilitat i un acte de respecte” cap a la cultura mexicana i cap a les dones de la seva família, de qui ha heretat la majoria de receptes. Reivindica que, tot i que a les llars la cuina es vincula a les dones, quan es parla d’alta cuina “encara costa veure dones al capdavant de projectes”.
Recorda que, als inicis, alguns clients li preguntaven “on és el cap”, una mostra de la desconfiança que encara detecta tant a Mèxic com a Catalunya. Tot i això, diu que el seu llinatge femení l’ha ajudat a no sentir-se mai inferior: “Moltes vegades has de reforçar més el valor del que has construït”. A les dones que volen emprendre, Olvera els recomana creure en el seu projecte “des de l’arrel”: tenir clar què volen i cap a on volen anar per resistir comentaris despectius o dubtes externs. “Quan estàs segura de tu mateixa, poden afectar, però no et tomben”, afirma.