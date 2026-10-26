CIUTAT SOLIDÀRIA - CONSORCI ZONA FRANCA BARCELONA

Xera

A la secció 'Ciutat Solidaria' donem veu a associacions, fundacions o entitats amb finalitats solidaries i coneixem el seu origen i la tasca que fan. És una secció en col·laboració amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

Gerard Sanz

Barcelona |

Ciutat solidària 2023

Avui, al 'Ciutat Solidària', hem conegut l'associació Xera, una entitat educativa que, des de la seva fundació el 2010 es dedica a millorar la qualitat de vida de col·lectius en situació de vulnerabilitat, reivindicant una societat on s'inclogui de manera digna, creativa i comunitària a tots els infants, gent gran i persones amb diversitat funcional que han estat exclosos en algun moment de la seva vida. Precisament treballa sobre aquests col·lectius, oferint programes tant educatius com de lleure. Hem conegut l'associació Xera de la mà del seu director, Diego Sánchez.

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