Avui, al 'Ciutat Solidària', hem conegut l'associació Xera, una entitat educativa que, des de la seva fundació el 2010 es dedica a millorar la qualitat de vida de col·lectius en situació de vulnerabilitat, reivindicant una societat on s'inclogui de manera digna, creativa i comunitària a tots els infants, gent gran i persones amb diversitat funcional que han estat exclosos en algun moment de la seva vida. Precisament treballa sobre aquests col·lectius, oferint programes tant educatius com de lleure. Hem conegut l'associació Xera de la mà del seu director, Diego Sánchez.